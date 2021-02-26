Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? 26 Şubat İstanbul ve il il cuma namazı saatleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Şubat Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;

İSTANBUL: 13:22

ANKARA: 13:07

İZMİR: 13:29

BURSA: 13:22

ADANA: 12:57