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Cuma namazı saati: Cuma namazı saat kaçta? 26 Şubat İstanbul ve il il cuma namazı saatleri
Cuma namazı saatleri, cuma namazı ibadetlerini idrak edecek olan vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı cuma namazı saatine göre idrak edilecek olan cuma namazında, vatandaşlar camilerde saf tutacak. Diyanet takvimine göre, bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:22'de, Ankara'da 13:07'de, İzmir'de ise 13:29'da okunacak öğle ezanı sonrası kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini aşağıdaki bağlantıdan öğrenebilirsiniz.
Güncel 26.02.2021, 09:08 26.02.2021, 09:13
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Şubat Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:22
ANKARA: 13:07
İZMİR: 13:29
BURSA: 13:22
ADANA: 12:57