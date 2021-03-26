Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Mart Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;



İSTANBUL: 13:15



ANKARA: 12:59



İZMİR: 13:22



BURSA: 13:15



Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.



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