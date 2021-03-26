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Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İl il cuma namazı vakitleri
26 Mart cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayınlandı. Farz oluşu Kur’an-ı Kerim, Sünnet ve İcma ile sabit olan cuma namazı her ilde farklı saatler ile ifa edilecek. 26 Mart 2021 cuma namazı saati öğle ezanına takiben kılınacak. Diyanet bilgisine göre bu hafta cuma namazı İstanbul'da 13:15'te, Ankara'da 12:59'da, İzmir'de 13:22'de, okunacak ezanın ardından kılınacak. Tüm illerin cuma namazı saatlerini haberimizden öğrenebilirsiniz.
Güncel 26.03.2021, 09:26
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CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın namaz saatleri takvimi ile cuma namazı saat bilgisi belli oldu. Kurumun internet sitesinde yer alan bilgilere göre 26 Mart Cuma günü cuma namazı saatleri şöyle olacak;
İSTANBUL: 13:15
ANKARA: 12:59
İZMİR: 13:22
BURSA: 13:15
Tüm illerin cuma namazı saatleri için aşağıdaki bağlantıya tıklayın.
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