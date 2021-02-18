Cuma namazı kaçta? 19 Şubat Cuma namazı saatleri

Cuma namazı kaçta? Milyonlarca Müslüman Cuma günü camilerde topluca namazını kılmanın heyecanını yaşıyor. 19 Şubat 2021 tarihinde il il cuma namazı vakitleri şimdiden araştırılıyor. İstanbul Cuma ezanı saati 19 Şubat yani yarın İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Peki, yarın cuma namazı kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...

19 Şubat Cuma namazı saatleri

İstanbul 19 Şubat Öğle Ezanı Saati: 13:23

Ankara 19 Şubat Öğle Ezanı Saati: 13:07

Bursa 19 Şubat Öğle Ezanı Saati: 13:23

Antalya 19 Şubat Öğle Ezanı Saati: 13:16

Konya 19 Şubat Öğle Ezanı Saati: 13:09

İzmir 19 Şubat Öğle Ezanı Saati:13:30