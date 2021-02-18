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Cuma namazı kaçta? 19 Şubat Cuma namazı saatleri
Cuma namazı İstanbul'da saat kaçta kılınıyor? İşte 19 Şubat 2021 İstanbul Cuma saati kaçta? Ankara'da cuma namazı saati, Adıyaman cuma namazı, Konya Cuma namazı vakitleri 19 Şubat Bursa cuma namazı, İzmir cuma namazı vakitleri. İşte Diyanet'in belirlediği 19 Şubat 2021 cuma namazı saatleri...
Güncel 18.02.2021, 22:05
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Cuma namazı kaçta? Milyonlarca Müslüman Cuma günü camilerde topluca namazını kılmanın heyecanını yaşıyor. 19 Şubat 2021 tarihinde il il cuma namazı vakitleri şimdiden araştırılıyor. İstanbul Cuma ezanı saati 19 Şubat yani yarın İstanbul'da Cuma namazını eda edecek inanalar tarafından merakla araştırılıyor. Her hafta olduğu gibi bu hafta da Cuma saati öncesi tarihi kentteki Sultanahmet, Süleymaniye ve Fatih gibi selatin camileri başta olmak üzere cami ve mescitler Cuma namazı için hazırlandı. Peki, yarın cuma namazı kaçta kılınacak? İşte il il cuma namazı saatleri...