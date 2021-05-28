Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? 28 Mayıs İstanbul-Ankara-İzmir il il Cuma namazı vakitleri...

Cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusu araştırma konusu olmaya devam ediyor. Farz olan cuma namazı ibadetini kaçırmak istemeyen vatandaşlar cuma namazı saat kaçta kılınacak sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. İslam aleminde çok özel bir yere sahip olan bugünde kılınacak olan farz namazın vakitleri il il olarak Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlendi. Peki İstanbul, İzmir, Ankara başta olmak üzere il il cuma namazı vakitleri...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA KILINACAK? 28 MAYIS



ANKARA'DA CUMA KAÇTA?



Ankara'da cuma namazı 12:51'de kılınacak.



İSTANBUL'DA CUMA KAÇTA?



İstanbul'da cuma namazı 13:06'de kılınacak.



İZMİR'DE CUMA KAÇTA?



İzmir'de cuma namazı 13:14'te kılınacak.