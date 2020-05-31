Galeriler Videolar Yazarlar
İstanbul 24°
parçalı az bulutlu
GENEL GÜNCEL EKONOMİ İŞ DÜNYASI EKOVİTRİN TV Ekovitrin ARŞİV LOJİSTİK OTOVİTRİN POLİTİKA SAĞLIK TURİZM DÜNYA
BİST
105520
ALTIN
379.423
DOLAR
6.8125
STERLİN
8.4247
EURO
7.5605
Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama
Rapçi Rota gözaltına mı alındı?
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş performans
53 yaşındaki Mike Tyson'dan müthiş...
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı gönderen zanlı İstanbul'a getirildi
Hrant Dink Vakfı'na tehdit mesajı...
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır

Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı'nda bulunan tarihi eserler tahrip edildi.

Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre kesin korunacak hassas alan olarak ilan edilen Şırnak'taki Kasrik Boğazı'nda bulunan tarihi eserler tahrip edildi.

31 Mayıs 2020 Pazar 14:45
2016 Okunma
Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı

Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı'nda bulunan 6 bin yıl önce işlendiği değerlendirilen at üstündeki insan figürlü rölyef tahrip edildi. Terör olaylarıyla sürekli gündeme gelen Cudi ve Gabar dağlarının kesiştiği Kasrik Boğazı konum itibarıyla havası, tarihi köprüsü, suyu, mağaraları, kanyonuyla, manzarasıyla ziyaretçilerini hayran bırakıyor. Tahrip edilen at ve insan figürleri ile ilgili konuşan Kasrik sakinlerinden Sinan Salgut, tarihi değerlerin tahrip edilmesine çok üzüldüklerini ifade etti. Salgut, "Daha önce burası Cumhurbaşkanımız tarafından doğal koruma alanı olarak ilan edildiği halde art niyetli kişiler tarafından böyle hırpalanmasına, kırılmasına hiç razı değiliz. Vatandaşların gelip göreceği tarihi yerlere zarar verilmesine karşıyız. Buraların daha fazla korumaya gerekli olduğunu düşünüyoruz. Biraz daha ilgi gösterilmesini temenni ediyoruz. Bu Kasrik Boğazı piknik alanı olarak ta kullanılıyor. Farklı illerden gelen vatandaşlar hem burada piknik yapıyorlar hem de bu tarihi güzelliğe şahitlik ediyorlar. 6 bin yıllık tarihi değerlerimize zarar verilmesine gerçekten karşıyız. Bunu yapanların bulunup gerekli cezayı verilmesini de istiyoruz" dedi.

"Tarihi değerlerimize sahip çıkmalıyız"

Eski Kasrik Belde Belediye Bahattin Şanlı ise, tarihi değerlere sahip çıkılması gerektiğini söyledi. Şanlı, "Buranın çok eski bir tarihi var. 6 bin yıllık bir geçmişi bulunuyor. Bu gölgede Kasrik ve Finik köyünde çok güzel tarihi yapılar var. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla 4 Mart'ta Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre Kasrik Boğazı doğal sit alanı olarak kesin korunacak hassas alan olarak tescil ve ilan edildi. Bu karara katılıyoruz ve çok sevindik. Bölgemiz ve beldemiz için inşallah hayırlı olur. At figürüne zarar verildi. Figürdeki atın üzerindeki kadın heykeline zarar verilmiş, çevresi tahrip edilmiş. Yapanları çok araştırdık ama bulamadık. Hakkari, İran, ve Van'dan eski dönemlerde İpek Yolu olarak kervanlarla Kasrik Boğazı yolunu kullanıyorlardı. Eski dönemlerde her on kilometrede bir, bir tane han inşa etmişlerdi. Burada konaklayıp sabah devam ediyorlardı. Bu tarihi eserler o dönemde krallar döneminde yapılan eserlerdir. Bu heykellerin bir kısmı düşmüş. Atın üzerindeki eserlerden bir tanesi kayanın düşmesi sonucu doğal görünümünü kaybetti. Bu eserlerin anlamını da bu bir yol güzergahı olduğudur. Bir tanesi kalmış o da defineciler tarafından tahrip edilmiş” diye konuştu.

Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, rölyefi tahrip eden kişi veya kişilerin yakalanması için çalışmalarına devam ediyor.

Son Güncelleme: 31.05.2020 14:47
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama
Başsavcılıktan rapçi Rota gözaltına alındı iddiasına yalanlama
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar fethin anlamını bilmezler'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Bunlar fethin anlamını bilmezler'
65 yaş üstü vatandaşların sokak sevinci
65 yaş üstü vatandaşların sokak sevinci
Uçak restoran sezona hazır
Uçak restoran sezona hazır
Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
Suriye sınırına obüs ve mühimmat sevkiyatı
Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor
Marmaray ve Başkentray'da normalleşme süreci başlıyor
Denizdeki 45 günlük esaret bitti
Denizdeki 45 günlük esaret bitti
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
Şehit Binbaşı Zafer Akkuş'un kanı yerde kalmadı
İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ mesajı: Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum
İmamoğlu’ndan ‘Gezi Parkı’ mesajı: Kaybettiğimiz canları rahmetle anıyorum
Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için rehber yayımlandı
Restoran, lokanta, kafe, pastane, börekçi, tatlıcı ve yeme-içme hizmeti sunan işletmeler için rehber yayımlandı
Evlerine dönüyorlar...
Evlerine dönüyorlar...
Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı
Gizemli hayırsever kadın mahallelinin 20 yıllık veresiye borcunu kapattı
Araç yaz bakımı önerileri
Araç yaz bakımı önerileri
THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak
THY uçaklarında ikram, kapalı kutular halinde dağıtılacak
Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı
Seyahat izin belgesi zorunluluğu kaldırıldı
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
İstiklal Caddesi'nde zabıtalar arasında gerginlik
Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
Kısıtlamaya rağmen tezgah kuran pazarcılara dudak uçuklatan ceza
Kafe, restoran ve çay bahçeleriyle ilgili genelge
Kafe, restoran ve çay bahçeleriyle ilgili genelge
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak
Esenboğa Havalimanı salgın sonrası ilk iç hat uçuşunu karşılayacak
İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı
İçişleri Bakanlığı seyahat kısıtlaması ile ilgili genelge yayınladı

banner371

banner363

banner380

banner381

banner376

banner361

Galeriler Videolar Yazarlar Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Ekovitrin

    FABRİKALAR CAD. NO.1 D.2 BEŞYOL-FLORYA/İSTANBUL

    0212 426 88 00 pbx

    Copyright © by ekovitrin.com / haber@ekovitrin.com

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim