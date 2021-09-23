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Cübbeli Ahmet'ten ilginç sözler: ''Çocuklarınızı imam Hatip'e göndermeyin''

Kamuoyunda ''Cübbeli Ahmet Hoca'' olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, Ahmet Hakan'ın programına konuk oldu. Cübbeli Ahmet, ''Çocuklarınızı imam hatip lisesine ve ilahiyata göndereceğinize düz okullara gönderin.'' çıkışıyla yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Güncel 23.09.2021, 09:40
Cübbeli Ahmet'ten ilginç sözler: ''Çocuklarınızı imam Hatip'e göndermeyin''

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın sunduğu Tarafsız Bölge programına katılan Cübbeli Ahmet Hoca ismi ile bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Hakan Bayrakçı ve Ahmet Hakan'ın sorularını yanıtladı.

"İMAM HATİP LİSELERİNE GÖNDERMEYİN"
Gündeme ilişkin konulardan yorum yapan Ünlü, bir ara imam hatip liselerine ilişkin de dikkat çeken ifadeler kullandı. Cübbeli Ahmet, "Çocuklarınızı imam hatip lisesi ve ilahiyata göndereceğinize düz ortaokul ve liselere gönderin" dedi. Ahmet Hakan'ın "Aaa niye?" diye şaşkınlıkla sorması üzerine Cübbeli Ahmet Hoca şunları söyledi:

"DAHA AZ HASARLA ÇIKARLAR"
"Düz okullara gönderin daha az hasarla çıkar. Ben bunu gördüm denedim. Bütün çevremdeki insanlar çocuklarımızı gönderdik, kız çocuklarımız geliyor; hocaya sahabeye hakaret, hadis, mezhep yok… Yani müfredat işlemiyor. Müfredattaki şeye yorum katıyor. Hangi cemaate bağlıysa veyahut mezhepsizlik, reformist, mealcilik akımı her neyse orayı empoze etmeye çalışıyor. Bugün ilahiyatta benim reddiye yaptığım adamlardan 'Kuran değişsin' diyen adam şu an da Ankara İlahiyat'ta hoca..."

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