Cübbeli Ahmet'ten ekonomi yorumu!

"Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor"

Hoca, kendi YouTube kanalında "Namazsızlığın artması ekonomiyi bozar mı?" başlıklı bir sohbetini yayınladı.

İmansızlıktan sonra en büyük günahın namaz kılmamak olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, toplumun yüzde 90'ının namaz kılmadığını belirtti.

"Toplumun yüzde 90'ı namaz kılmıyor. Ondan sonra 'ekonomi neden böyle' diyorsunuz." diyen Cübbeli Ahmet Hoca, namaz kılmayan insanların ekmek bulduklarını şükretmeleri gerektiğini sözlerine ekledi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın konuya ilişkin ifadeleri şöyle:

"Şimdi diyorsun ki imansızlıktan sonra en büyük günah namazsızlıktır. Yani yüzde 90’ı beynamaz. Ondan sonra diyorsun ki bu ekonomi neden böyle? Bizim ümmete Allah’ü Teala çok müsamaha verdiği için belalar hemen gelmiyor. Eski ümmette belalar çabuk gelirdi. Ama bunların hepsinden daha büyük günah namazsızlıktır. Yüzde 90 diyorum kimse de bana ne yaptın diyemiyor.