CRM Nedir ve Ne İşe Yarar?

CRM, müşterilerle ilişkilerinizi yöneten bir yazılım sistemidir. Biraz daha detaylandıracak olursak; Müşteri verilerini toplayarak ve analiz ederek satış sürecinde iş performansını olumlu yönde etkilemeye yardımcıdır. CRM ya da "Müşteri İlişkileri Yönetimi", firmanızın var olan veya potansiyel müşterileri ile kurdukları ilişkiyi en verimli, en etkin ve sonuçta en karlı hale getirmek için kullanılan yöntemler bütünüdür.

Her müşteri ilişkileri sistemi aynı değildir. CRM, bu anlamda B2B CRM ve B2C CRM olmak üzere ikiye ayrılır. B2B ya da B2C gereksinimlerinize uygun olacak doğru CRM türünü seçmelisiniz.

CRM sistemi bünyesinde;

Yönetimsel araçlar ile ekibinizin hedeflerini, görevlerini veya duyuruları takip edebilirsiniz.

Pano ile müşteri ziyaretlerinizi, teklif göndermiş olduğunuz aktif müşterilerinizi veya sözleşmelerinizi takip edebilirsiniz.

Müşteriler ile satışlar, aktiviteler, teklifler gibi müşterilerinize ait tüm bilgilere ulaşabilirsiniz.

Görevler ile sisteminizde kayıtlı olan veya kayıt oluşturulacak müşteriler için yapılması planlanan işleri görev olarak atayabilirsiniz.

Aktiviteler ile gerçekleştirilen, planlanan veya devam eden tüm ziyaretlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Bunun yanı sıra tarih veya konu bazlı olarak filtreleme işlemleri gerçekleştirebilirsiniz.

Teklifler ile müşterilerinize göndermiş olduğunuz tekliflerin tüm süreçlerini takip edebilirsiniz.

Sözleşmeler ile temsilci tarafından alınmış olan tüm sözleşme süreçlerini takip edebilirsiniz.

Raporlar sekmesi üzerinden talebe göre özelleştirilmiş raporlar hazırlayabilirsiniz.

Verilen tüm örnekler; CRM sisteminde yapılabilecek en temel örneklerdir. Marka ihtiyacına ve talebine göre CRM sisteminizi özelleştirebilir veya geliştirebiliriz.

CRM Ne İşe Yarar?

CRM sistemi, müşteri ile ilk iletişime geçtiğiniz andan satış sonrası iletişiminize kadar tüm detayları size adım adım sunarak iş takip süreçlerinizi kolaylaştırır.

Müşteriniz ile iletişimde kalan personel işten ayrılsa bile müşteri verilerine çok kısa bir sürede ulaşabilir ve iletişim sürecini sekteye uğratmadan hizmet vermeye devam edebilirsiniz. Bu doğrultuda kurumsal hafızanın kalıcı olmasını sağlar.

Stratejik bir pazarlama kurgusu hazırlamanıza olanak sağlar. Örneğin; Kullanım süresi 6 ay olan bir ürünü satın alan müşterilerinize 6 ay sonra aynı ürün için teklif gönderebilirsiniz.

Müşterileriniz ile daha sıcak iletişim kurmanızı sağlayarak satış hacminizi arttırmanıza olanak sağlar.

Müşteri alışkanlıklarını ölçümleyerek özel hazırlanmış teklifler sunabilir ve sunmuş olduğunuz teklifleri satışa dönüştürebilirsiniz.

CRM’i Kimler Kullanmalı?