Covid'e karşı ilk ilaç geldi: Molnupiravir

COVID 19’a karşı korunmada aşı meselesi aşı yanlıları ve aşı karşıtları tarafından tartışılırken dünyada şu ana kadar uygulanan toplam COVID aşısı sayısı 6 milyarı aştı.

Şu anda her gün yaklaşık 28 milyon kişiye aşı yapılıyor.

Aşıların uygulamaya alınmasının ardından COVID 19’a karşı ilaç tedavilerinin geliştirilememiş olması ise ayrı bir tartışma konusu idi.

2 yıla yaklaşan COVID 19 salgını süresince eldeki eski antiviral ilaçlar dışında bu virüse karşı etkili yeni bir ilaç bir türlü piyasaya verilemiyordu.

Ancak bu durum dün itibarıyla sona ermek üzere.

Kuzey Amerikalı ilaç firması Merck, ABD Florida merkezli ilaç firması Ridgeback ile birlikte COVID’e karşı etkili bir ilaç geliştirmeyi başardığını açıkladı.

İlaç firmasının 3. faz çalışması sonucunda yüzde 50 oranında etkili bir antiviral geliştirildiği belirlendi.

Ağızdan alınan ve adı Molnupiravir olarak belirlenen ilacı alan hastalardan yüzde 7,3’ü hastaneye yatırılırken, ilacı kullanmayan plasebo grubundan yüzde 14,1’i hastaneye yatırıldı ya da öldü.

Bu da ilacın yüzde 50 düzeyinde etkili olduğunu ortaya koydu.

Fransa, Arjantin, Brezilya, Kanada, Şili, Kolombiya, Mısır, Almanya, Guatemala, İsrail, İtalya, Japonya, Meksika, Filipinler, Polonya, Rusya, Güney Afrika, İspanya, İsveç, Tayvan, Ukrayna, İngiltere ve ABD’de 170 merkezde yürüttüğü çalışma sonunda etkinliği belirlenen ilaç için Merck ve Ridgeback ABD hükümeti ile ilk etapta 1,7 milyon dozluk bir anlaşma imzalamak üzere.

İlaç gerekli izinlerin alınmasının ardından kısa süre sonra tüm dünyada satışa sunulacak.

Etkinliği aşılar düzeyinde olmasa da en azından hastalanmayan kişilere uygulanmayacak olması ilacın olumlu yönü.

Olumsuz yönü ise fiyatı.

Şu an için Molnupiravir’in satış fiyatı 700 ABD Doları olarak belirlenmiş vaziyette.

Hemen hemen 6300 Türk Lirası.

Ancak bu miktar bile hastane ve yoğun bakım masrafları ile karşılaştırıldığı zaman oldukça düşük kalıyor.