Covid-19 tedavisi gören işadamı Hasan Ekşi hayatını kaybetti

Türkiye’nin 150 bin kişi ile en kalabalık ailelerinden olan Ekşi ailesinin ve tüm Rizelilerin çok sevdiği Ekşioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ekşi’nin vefatı, duyanları büyük üzüntüye boğdu.. Ekeşioğlu Vakfı Başkanlığı’nı da yürüten başarılı iş adamı Hasan Ekşi’nin binlerce öğrencinin okul masraflarını karşıladığı ve yıllarca burs verdiği biliniyordu. Ekovitrin Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz.