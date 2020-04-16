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Covid-19 tedavisi gören işadamı Hasan Ekşi hayatını kaybetti

Rizeliler Derneği kurucu başkanı, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı (TSTK) Hasan Ekşi, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin en kalabalık ailelerinden olan Ekşi’lerin ve Rizelilerin çok sevdiği bir isim olan Ekşioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ekşi’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

Covid-19 tedavisi gören işadamı Hasan Ekşi hayatını kaybetti

Rizeliler Derneği kurucu başkanı, Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu Genel Başkanı (TSTK) Hasan Ekşi, koronavirüs nedeniyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Türkiye’nin en kalabalık ailelerinden olan Ekşi’lerin ve Rizelilerin çok sevdiği bir isim olan Ekşioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ekşi’nin vefatı büyük üzüntü yarattı.

16 Nisan 2020 Perşembe 09:33
2017 Okunma
Covid-19 tedavisi gören işadamı Hasan Ekşi hayatını kaybetti

Türkiye’nin 150 bin kişi ile en kalabalık ailelerinden olan Ekşi ailesinin ve tüm Rizelilerin çok sevdiği Ekşioğlu İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Ekşi’nin vefatı, duyanları büyük üzüntüye boğdu.. Ekeşioğlu Vakfı Başkanlığı’nı da yürüten başarılı iş adamı Hasan Ekşi’nin binlerce öğrencinin okul masraflarını karşıladığı ve yıllarca burs verdiği biliniyordu. Ekovitrin Medya Grubu olarak merhuma Allah'tan rahmet, sevenlerine başsağlığı diliyoruz. 

Son Güncelleme: 16.04.2020 11:05
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