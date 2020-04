COVID 19 SÜRECİNDE ORTAYA ÇIKAN "ATIKLAR" NASIL TOPLANMALI

COVID-19 şüphelilerini tedavi eden sağlık kuruluşlarından ve COVID-19 doğrulanmış hastalardan elde edilen tıbbi atıkların ya da buralarda çıkan genel atıkların farklı bir şekilde işlenip işlenmeyeceği veya ek bir dezenfeksiyona ihtiyaç duyup duymadığı son zamanlarda sıkça soruluyor.

Atık sektörünün lider kuruluşlarından Akademi Çevre Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Işık bu konuda yaptığı değerlendirmede, COVID 19 hastalarının tedavi olduğu sağlık tesislerinden gelen atıkların diğer sağlık tesislerden gelen atıklar gibi özel bir yöntemle toplandığını söyledi. Korona virüsünün yayılmasını önlemek için test sonucu pozitif olan bir kişi ile temas halinde olan tüm atıkların da normal tıbbi atıklar gibi çift torbaya konulması ve her iki torbanın ağızlarının da sıkıca bağlanmasını gerektiğini belirten Uğur Işık; “Atık; potansiyel hastanın Covid-19'a sahip olmadığı netleşene kadar atılmamalı veya toplanmamalıdır. Olası vakalardan kaynaklanan atıklar ve olası vakaların bulunduğu alanların temizlenmesi için kullanılıp atılan bezler, dokular ve maskeler dâhil her şey plastik çöp torbasına konulmalı ve dolduğunda bağlanmalıdır. Plastik torba daha sonra ikinci bir kutu torbasına yerleştirilmeli ve bağlanmalıdır. Çöp ile temas sağlayan her bireyin eldiven giymesi ve iyi hijyen uygulamalarını takip etmesi gerektiğinin yanı sıra toplama esnasında çift torbalı toplama yöntemini uygulaması enfeksiyon riskini azaltır” dedi.

Buralarda oluşan atıkların konulduğu torbalar dolduğunda uygun ve güvenli bir yere konulması ve bireyin test sonuçları netleşene kadar depolama için işaretlenmesi gerektiğini belirten Uğur Işık sözlerini şöyle sürdürdü: “Çift torbaya konan atıklar çocuklar, evcil hayvanlar ve hamam böceği, sinek, örümcek gibi zararlıların erişemeyeceği yerlerde tutulmalı, kaldırımda gözetimsiz bırakılmamalıdır. Bireysel test negatifse, bu normal atığa konulabilir. Bireysel testler pozitif çıkarsa, poşetler uygun renkli kaplara veya torbalara yerleştirilmelidir.”

Hastalık şüphesi ile gözetim altında tutulan kişilerin veya COVID-19'un teyit edildiği hastaların bakımında ortaya çıkan atıkların, Türkiye’de atık su dezenfeksiyonu için ek hususlar getirmediğini söyleyen Uğur Işık, “Korona virüsün, ortamdaki diğer virüslerle aynı dezenfeksiyon koşullarına karşı hassas olduğu gözlemlenmiştir. Bu nedenle atık su arıtma tesislerindeki mevcut dezenfeksiyon koşullarının yeterli olması bekleniyor ki bunlar hipoklorit (yani klorlu ağartıcı) ve perasetik asit ile oksidasyon ve UV ışınlaması kullanılarak inaktivasyon gibi uygulamalar için gerekli koşulları içerir” dedi.

Atığın toplanması, taşınması, ara depolanması, yakılması, sterilizasyonu ve düzenli depolama yöntemi ile bertaraf edilmesi süreçlerinde çalışan kişilerin temel hijyen önlemlerini içeren standart uygulamalara devam etmeleri gerektiğini, henüz bir işleme tabi tutulmamış atıkları ele alırken mevcut çalışma görevleri için öngörülen KKD (Kişisel Koruyucu Donanımları)'nı kullanmalarını öneren Uğur Işık; “Uygulanmakta olan mevzuat çerçevesinde tüm önlemlerin alınmasının yanında bu virüs grubu ile kontamine olmuş kap ve ambalajlar içerisindeki ürünlerin, kontrol dışı ortaya dökülmeleri ve saçılmaları risklerine karşılık ağız, burun mukozoları ve göz ile temas etmeyecek şekilde koruyucular kullanılmalı, koruyucuların mevcut olmadığı durumlarda temastan kesinlikle kaçınılmalıdır” dedi ve ekledi; “Özellikle bu dönemde kullanılan maske ve eldiven gibi ürünlerin, virüsle teması da göz önünde bulundurularak, “tıbbi atık” olarak değerlendirilip, ayrı toplanması gerekiyor. Aksi takdirde bunlar çok büyük risk oluşturuyor. Belediyelerin, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın mutlaka bunların toplanması için özel bir sistem kurması şart.” Ayrıca kullananların da söz konusu ürünleri ayrı bir poşette toplayarak ağzını sıkı şekilde kapatıp, bu noktalara teslim etmesi gerektiğini aksi takdirde, bunların üzerindeki olası virüslerin sokak hayvanlarına ve diğer canlılara geçmesini önlenemez olacağını belirtti.