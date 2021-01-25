Covid-19 pandemisi sektörleri ve reklam harcamalarını nasıl etkiledi?

Her ay 500’den fazla projenin oluşturulduğu, aylık 600 bin TL tutarında anlaşmanın imzalandığı ve bünyesindeki 220’den fazla kayıtlı ajans altyapısıyla şirketleri pazarlama ve yazılım projeleri için en doğru firmalarla eşleştirip teklif alınmasını sağlayan Edvido, Türkiye’de Covid-19 pandemisinden hangi sektörlerin ve reklam harcamalarının nasıl etkilendiği, mecralara göre harcamaların hangi yönde değiştiği, temel reklam metriklerinin nasıl dönüştüğüne yönelik bir araştırmaya imza attı. Edvido’ya kayıtlı 150’den fazla ajansın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda “Pandemi Sektörleri ve Reklam Harcamalarını Nasıl Etkiledi?” başlıklı bir rapor yayımlanırken, raporda 2021 yılına rehber olacak nitelikteki çıktılara da yer verildi.

Karantina dönemi ve kısıtlamaları fırsata dönüştüren sektörler kazandı

Araştırma kapsamında pandemiden olumlu etkilenen sektörlerin başını e-ticaret, oyun, market, beyaz eşya ve ev ürünleri çekti. Pandemi sürecini iyi yönetebilmek adına proaktif adımlar atan, yeni teknolojiler geliştiren ya da dijital aygıtlarla altyapılarını güçlendiren sektörler, aynı zamanda karantina ve kısıtlamalarla evde kalma sürelerinin artması nedeniyle güncellenen tüketici ihtiyaçlarına ideal cevaplar vererek sürecin kazananları olmayı başardı.

Temas gerektiren sektörler olumsuz etkilendi

Araştırma sonuçlarına göre, küresel pandemiden en fazla hasar alan sektörler temas kurma zorunluluğu olan yeme – içme, eğlence, kamu, fuarcılık, AVM – mağaza, emlak – gayrimenkul, mimarlık – planlama, ulaşım, enerji – akaryakıt ve turizm oldu. Covid -19’un ülkemizde görüldüğü ilk dönemden itibaren tedarik zincirlerindeki kopuşlar ve alınan bireysel/kamusal önlemler gereği faaliyetleri sekteye uğrayan bu sektörler, pandeminin olumsuz getirilerine karşı koyamayarak 2020 yılında daralma yaşadı.

Reklamverenlerin yüzde 76’sı Instagram harcamalarını, yüzde 45’i Youtube harcamalarını artırdı

Araştırmanın “Mecralara göre reklam harcamaları değişimi” kategorisi, 2020’nin reklam dünyası için tam bir dijital dönüşüm yılı olduğunu ispat etti. Sonuçlara göre, reklamverenlerin yüzde 45’i YouTube, yaklaşık yüzde 76’sı Instagram, yüzde 58’i ise Google Ads harcamalarını arttırırken geleneksel mecralara yönelik eğilim görece olarak azaldı. Araştırma sonucunda reklamverenlerin yüzde 50’sinin TV reklam planlarında bir değişiklik yapmadığı ölçümlenirken, yaklaşık yüzde 39 reklamverenin TV harcamalarını kısıtladığı saptandı.

Temel metrikler pandemiden nasıl etkilendi?

Çalışma ile pandemide YouTube, Instagram, Facebook, Adwords ve Display’deki CPC yani tıklama başına maliyet ile ROI metriklerinin nasıl değiştiği de araştırıldı. Katılımcıların yüzde 40’tan fazlası display hariç tüm mecralarda dijital kampanyalarda CPC’nin arttığını belirtti. CPC’nin azaldığını söyleyenlerin oranı ise tüm mecralarda yüzde 15’in altında oldu. Özellikle Instagram reklam kampanyalarında yüzde 70 oranında tık başına maliyetlerin artışı dikkat çekiciyken, bu metrikte artışlar görülmesinin temel sebebi e-ticaret firmalarının dijital reklam bütçelerini agresif oranlarda yukarı taşıması ihtimali ile açık hava, radyo ve sinema gibi bütçelerin dijitale kayması olarak yorumlandı.