Covid-19 ilacına ilk onay geldi

İngiltere İlaç ve Sağlık Ürünleri Düzenleme Kurulu (MHRA) yaptığı açıklamada,, Merck ve Ridgeback Bioterapötik tarafından geliştirilen Covid-19 hapını onayladığını söyledi.

Aralık ayı başlarında Pfizer-BioNTech tarafından geliştirilen corona virüs aşısını da dünyada ilk onaylayan ülke olan İngiltere, corona virüs hapını da ilk onaylayan ülke oldu.