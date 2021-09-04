Covid-19 etkisi: İstanbul ve Ankara'dan göç arttı, İzmir'e göç yüzde 148 yükseldi

Türkiye’de Covid-19’la başlayan kısıtlamalar ve evden çalışma sistemiyle çok sayıda kişi sahil bölgelerine akın etti. Kiralık yazlıkların yoğun talep gördüğü bu dönemde satışlar da hareketlendi. Armut.com’un evden eve nakliye şirketi RahatTasin.com, bu hareketliliği inceledi. Altı ayda bir düzenli olarak yayınlanan Türkiye Taşınma Dosyası’nın 1 Ocak-31 Temmuz tarihleri arasındaki verilerine göre, 2021’in 3’üncü çeyreğinde taşınma hareketliliği, pandemi sebebiyle düşüş yaşayan 2020’nin 3’üncü çeyreğini ilk aydan yakalamış durumda.

"Antalya üç büyük ilin gözdesi oldu"

Sabah’tan Seda Tabak’ın haberine göre, Antalya, Muğla ve Tekirdağ illerindeki yükseliş de öne çıktı. Antalya geçen döneme göre yüzde 78 daha fazla göç alarak üç büyük ilin gözdesi oldu.

Antalya’dan sonra sahil kesimlerinde yer alıp da en çok giren göç artışı yaşayan iller; Muğla, Balıkesir ve Tekirdağ.

İstanbul’da tercih Anadolu Yakası

İstanbul’daki taşınma hareketliliğinin yüzde 44’ü Anadolu Yakası’nda, yüzde 56’sı Avrupa Yakası’nda yaşanırken en çok taşınma hareketliliği yaşanan ilçeler ise; Kadıköy, Ümraniye ve Maltepe olarak öne çıktı. İstanbul aynı zamanda Ankara, İzmir ve Kocaeli başta olmak üzere birçok şehirden göç almaya devam etti. Bu şehirlerden İstanbul’a taşınanların tercih ettiği yer de Anadolu Yakası oldu.

Ankaralılar ve İzmirliler en çok Kadıköy, Pendik ve Maltepe’yi tercih ederken geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş’a gösterilen ilginin düştüğü gözlemlendi.

Son altı aylık dönem içerisinde ise İstanbul; en çok İzmir, Ankara, Muğla, Kocaeli ve Balıkesir’e göç verdi. Bu dönemde taşınma maliyetleri de geçen seneye oranla İstanbul’da 3+1 evlerde yüzde 35, 2+1 evlerde yüzde 37 arttı.

İzmir’e en çok İstanbul’dan taşınma gerçekleşti

Verilere göre İzmir’e taşınanların yüzde 38.9’u İstanbul’dan. İzmir’e en çok göç veren diğer iller ise; Ankara, Bursa, Antalya ve Kocaeli oldu. Mavi bayraklı plaj sayılarıyla dikkat çeken Seferihisar, şehrin en çok göç alan bölgesi oldu. Seferihisar’ı Urla ve Menemen takip etti. Çeşme’ye göç beklenenden üç kat arttı. İzmir’den en çok taşınılan iller İstanbul, Ankara, Muğla, Aydın ve Antalya. İzmirlilerin tercih ettiği iller arasında Kocaeli de yükselişe geçti. İzmir içinde yaşanan taşınma hareketliliğinin yoğun olarak görüldüğü ilçeler; Karşıyaka, Buca, Bornova, Karabağlar ve Konak. Bayraklı’daki hareketliliğin ise geçen döneme göre azaldığı görüldü.