Pfizer Türkiye’ye Covid-19 dönemindeki çalışanlarına yönelik uygulamalarıyla International Business Awards’tan iki ödül birden Pfizer Türkiye, International Business Awards’ta gümüş ve bronz ödüllerin sahibi oldu Pfizer Türkiye’ye Covid-19 çalışmalarından dolayı iki ödül birden

Pfizer Türkiye, çalışanlarına yönelik Covid-19 dönemindeki uygulamalarıyla International Business Awards, ‘En Örnek İşveren’ kategorisinde bronz ve ‘En Değerli Kurumsal İnisiyatifler’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

Pfizer Türkiye Eğitim departmanının The Stevie Awards For Great Employers, EMEA / Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Bölgesi ‘En İyi İşveren’ kategorisinde bronz ödülünü kazanmasının ardından şimdi de Pfizer Türkiye bünyesinde kurulan Esenlik ve Gelişim Takımı pandemi döneminde çalışanların sağlığı, esenliği ve refahı için geliştirdiği stratejilerle ve aldığı aksiyonlarla Stevie ödüllerinden biri olan International Business Awards ‘En Örnek İşveren’ kategorisinde bronz, ‘En Değerli Kurumsal İnisiyatifler’ kategorisinde gümüş ödülün sahibi oldu.

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Pfizer Esenlik ve Gelişim Takımı, Covid-19 pandemisinin Türkiye’yi de etkisi altına aldığı ilk günlerde çalışanların sağlığı, refahı ve esenliği için kuruldu. Takım, ‘En Örnek İşveren’ kategorisindeki ödülü Pfizer çalışanlarının sahip olduğu hakları bu dönemde aynı şekilde, hatta daha da genişletilen imkânlarla korumaya devam ettiği çalışmalarıyla aldı. ‘En Değerli Kurumsal İnisiyatifler’ kategorisindeki ödülü ise “Önde Gelen İşveren” olma misyonu doğrultusunda, çalışanlara keyifli ve esnek bir çalışma ortamını pandemi döneminde de yarattığı çalışmalarıyla sahip oldu.

Pfizer Türkiye İK Lideri Serra Uluışık, şunları söyledi: “Dünyanın en saygın ödüllerinden biri olan Stevie Ödülleri’nin International Business Awards ayağında iki kategoride birden ödül almak şirketimiz adına çok gurur verici. Covid-19 salgınının başından bugüne çalışanların sağlığı, refahı ve esenliğine odaklanan bir çalışma ortamı yaratmak ve bu ortamı sürdürülebilir kılmak önceliğimiz. “Önde Gelen İşveren” olma misyonumuz doğrultusunda, çalışanlarımıza keyifli ve esnek bir çalışma ortamını pandemi öncesinde de yaratıyorduk. Bu nedenle pandemi döneminde evden çalışmaya da hızlı adapte olduk. Başta Esenlik ve Gelişim Takımımız olmak üzere; İnsan Kaynakları, Kurumsal İletişim, pandemi döneminde kurulan Medikal Destek ve Kriz Yönetim Takımlarımızı, çalışanlarımızın bu dönemdeki farklılaşan ihtiyaçlarına cevap verebildikleri için gönülden tebrik ediyorum.”dedi.