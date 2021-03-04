Cougar helikopterlerde bugüne kadar 37 asker şehit oldu

Cougar helikopterleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığı’nda 1996'dan bu yana görev yapıyor. Bugün düşen de dahil Türkiye’de kullanılan Couger helikopterlerde 37 asker şehit oldu.

Alımına 1993’te karar verilen Cougar helikopterlerden öncelikle 20 adet satın alındı. Fransa’da üretilen Cougar’ların Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na teslimatına 1996 yılından itibaren başlandı.

1995’te ikinci alım anlaşması yapıldı. Ankara’da TUSAŞ tesislerinde üretilen 30 adet Cougar helikopterlerin 20 tanesi Hava Kuvvetleri Komutanlığı’nda arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılırken, kalanlar da Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine verildi.

Cougar helikopterler, toplamda 21 kişilik tam teçhizatlı personel taşıyabiliyor.

Saatte 278 kilometre hıza çıkabiliyor. Çift motorlu helikopterin uçuş ekibi iki pilot ve bir teknisyenden oluşuyor.

1997'DE 11 ŞEHİT

Cougar helikopterlerin karıştığı can kayıplı ilk olay 4 Haziran 1997’de yaşandı.

Kuzey Irak'ta sınır ötesi operasyona katılan askerleri taşıyan helikopter, Zap bölgesinde füze ile vuruldu. Saldırıda 11 asker hayatını kaybetti.

Helikopterlerin füze koruma sistemi olmaması nedeniyle Cougar tipi helikopterlerin tümü Batı’daki bölgelerde kullanılmaya başlandı.

Füze koruma sistemlerinin takılması sonrasında da tekrar Güneydoğu’daki askeri birliklerin kullanımına verildi.

2003 VE 2017'DE TOPLAM 17 ŞEHİT

Cougar helikopterlerde can kayıplı ikinci olay Isparta Eğirdir’de 29 Nisan 2003'te yaşandı. Eğitim uçuşu sırasında yüksek gerilim hattına takılarak düştü. Kazada 4 asker yaşamını yetirdi. Bir asker de ağır yaralandı.

Şırnak’ta meydana gelen can kayıplı üçüncü olayda ise 13 asker hayatını kaybetti. Bu kazada, Tümgeneral Aydoğan Aydın’la birlikte 2 albay, 1 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı, 2 başçavuş, 2 uzman çavuş ve 1 üsteğmen yaşamını yitirdi.

2021'DE 10 ŞEHİT

Cougarların karıştığı can kayıplı dördüncü olayda ise 4 Mart 2021’de Bingöl’ün Tatvan ilçesinde gerçekleşti. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Bingöl'den kalkan askeri helikopterin kaza kırıma uğradığını, 10 personelin şehit olduğunu, 3 personelin yaralandığını bildirdi.