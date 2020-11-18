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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Merkez üssü Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Güncel 18.11.2020, 09:50 18.11.2020, 09:52
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AFAD'dan yapılan açıklamaya göre; saat 02:05'te Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10.77 km derinlikte gerçekleşti.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) November 17, 2020
Büyüklük : 4.2 (Mw)
Yer : Ugurludag (Çorum)
Tarih-Saat : 18.11.2020, 02:05:47 TSİ
Enlem : 40.4956 N
Boylam : 34.3375 E
Derinlik : 10.77 km
Detay : https://t.co/78UCwlz7FU@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
14°
parçalı bulutlu