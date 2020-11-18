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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Merkez üssü Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Güncel 18.11.2020, 09:50 18.11.2020, 09:52
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Çorum'da 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre;  saat 02:05'te Çorum'un Uğurludağ ilçesinde 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem 10.77 km derinlikte gerçekleşti.

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