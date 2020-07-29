Corona gölgesinde Hac ibadeti başladı! Sterilize taşlarla şeytan taşlama
Corona virüsü nedeniyle bu yıl sınırlı şekilde yapılan Hac ibadeti başladı. Mekke'ye gelen ilk hacı adaylarına, dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi.
Bu yılki hac ibadeti corona virüsü önlemleri gölgesinde başladı. Suudi Arabistan corona virüsünün yayılmasını engellemek amacıyla bu yıl resmi olarak sadece ülke içinden bin hacı adayına izin verileceğini açıklamış, yurt dışından ise hacı adayı kabul edilmeyeceğini duyurmuştu.
Yerel basında çıkan haberlere göre ise 10 bin kadar kişinin Hac ibadetini gerçekleştirmesine izin verilecek. Geçtiğimiz yıl 2.5 milyon Müslüman Hac için Suudi Arabistan’a gitmişti.
ELEKTRONİK BİLEKLİK VERİLDİ
İlk hacı adayları hafta sonunda Mekke’ye geldi. Kendilerine dezenfektan, maske, seccade ve şeytan taşlama ritüeli için sterilize edilmiş çakıl taşları verildi.
Hacı adaylarının bagajları dezenfekte edilirken, kendilerine birer elektronik bileklik dağıtıldı. Kabe’ye yaklaşmak ve dokunmak da yasak.
DW Türkçe’nin aktardığına göre seyahat öncesinde corona virüsü testi yaptırmaları zorunlu olan hacı adaylarının, Hac sonrasında ise karantinaya girme yükümlülüğünü kabul etmiş olmaları gerekiyor.
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