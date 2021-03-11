ÇORLU BELEDİYESİ’NDEN BEYLİKDÜZÜ’NE ZİYARET

Beylikdüzü’nde örnek belediyecilik anlayışıyla tüm yurttaşlara eşit hizmet, şeffaf ve katılımcı bir yerel yönetim anlayışını hayata geçiren Beylikdüzü Belediyesi, yapmış olduğu engelli hizmetleri ve erişilebilir kent uygulamaları hakkında bilgi almak ve incelemelerde bulunmak üzere Çorlu Belediyesi yetkililerini ilçede ağırladı. Ziyaret kapsamında Beylikdüzü Atatürk Kültür ve Sanat Merkezi’nde bulunan Erişilebilir Kütüphane ile Aydın Örs Kapalı Spor Salonu’nu gezen heyet, daha sonra Anadolu Caddesi ile Yaşam Vadisi’nde yer alan; özgür boyama duvarları, merdiven rampa, çocuk oyun alanları ve yeni Pazar Alanı’nda incelemelerde bulunarak teknik bilgiler aldı.

İlçeyi ziyaret etme amaçlarının erişilebilir kent uygulamaları anlamında çalışmaları yerinden görmek olduğunu belirten Çorlu Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü Peyzaj Mimarı Yasemin Duygu Polat oldukça başarılı projeler gördüklerini ifade ederek, özellikle çocuk oyun alanları ve erişilebilir kütüphaneleri başaralı bulduğunu söyledi. Çorlu Belediyesi İmar Komisyonu Başkanı Kemal Ergin, Fen İşleri Müdürlüğü ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nde bulunan mimar ve mühendislerin yer aldığı heyete, Beylikdüzü Belediyesi’nden Erişilebilirlik Uygulamaları ve İletişim Danışmanı Adem Kuyumcu, ilgili birim müdürleri ve Belediye Meclis Üyeleri eşlik etti.

Kuyumcu: Bütün belediyeleri Beylikdüzü’ne bekliyoruz

Beylikdüzü’nde erişilebilirlik çalışmalarıyla ilgili incelemeler yapan heyete ziyaret boyunca danışmanlık yapan Adem Kuyumcu, “Çorlu Belediyesi’nde geçen hafta verdiğimiz eğitimden sonra Çorlu Belediye Başkanı ve ekibinin talebiyle bugün Çorlu’dan gelen bir heyeti ağırladık. Beylikdüzü Belediyesi erişilebilirlik anlamında Türkiye’de örnek çalışmalar yapan Belediyelerin başında geliyor. Biz de bugün Beylikdüzü’nde Yaşam Vadisi, Anadolu Caddesi ile diğer yerlerde yaptığımız dezavantajlı ve diğer bireylerin hep birlikte yaşamını sürdürmelerini sağlayan erişilebilirlik çalışma projelerini gösterdik. Onlar da deneyim sahibi oldular. Diğer Belediyeleri de erişilebilirlik konusunda deneyim kazanmaları için Beylikdüzü’ne bekliyoruz.” ifadelerinde bulundu.

Ergin: Yaşam Vadisi bizi oldukça etkiledi

Çorlu’nun gelişen ve gittikçe artan nüfusuna dikkat çeken Çorlu İmar Komisyonu Başkanı Kemal Ergin ise, “Yerleşim yerlerinde erişilebilirlik anlamında kentimizi daha iyi bir hale getirebilmek için Beylikdüzü Belediyesi’nin yapmış olduğu örnek çalışmaları gözlemledik. Sağ olsun bu konuda Beylikdüzü Belediyesi yetkilileri bize yardımcı oldu ve çalışmaları yerinde inceleme fırsatı bulduk. Fen İşleri ile Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz gerekli notları aldılar. Bu konuda Çorlu’yu daha erişilebilir bir kent haline dönüştürebilmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Yaşam Vadisi ve içinde bulunan projeler bu konuda bizi oldukça etkiledi.” şeklinde konuştu.