Corana’lı Kurban farkı

Yapılan açıklama şöyle;

"Kurbanlıklar, tam otomatik makinelerle hijyenik ortamda, İslami şartlara uygun bir şekilde kesilip, parçalayıp poşetlenmiş bir şekilde kesilerek gerektiğinde eve kadar teslimat olacak. Covid 19 salgını nedeniyle bu yıl maskeyle ve sosyal mesafenin dışında daha geniş alanda daha hızlı hizmet ile vatandaşların kalabalık yapma olasılığına karlı yeniden dizayn edilen çiftliklerin başında Polat Çiftliği dikkatleri üzerine çekiyor. Kayrancık Erenler Taşlık Köyü'nde 25 yıldır hizmette olan ve baba mesleğini sürdüren Polat Çiftliği İşletmecisi Abdurrahman Polat; 31 Temmuz 2020 Cuma günü başlayacak olan Kurban Bayramı’na hazırız. Kesim günü kurbanlık sahiplerine çiftlikte hizmette sınır yok. Çeşitli ikramlar hijyenik ortam, sosyal mesafeye uygun kapıya kadar kurbanlıklar teslim edilmesi gibi çeşitli hizmet kalemleri bulunuyor. İkramıyla hizmet veriyor. Kesimler bayramın 1.2.3 ve 4 günü ikindiye kadar devam edecek. Kesim personeli başta olmak üzere tüm personel sağlık taramasından geçirilecek. Bunun dışında kurbanlıklar da sağlık taramasından geçirildi ve kurbana hazır hale şimdiden getirildi. Kesim ve ahır alanları ilaçlanarak salgına karlı çeşitli tedbirlerde alındı. Çiftlik de mescit’de bulunuyor ve vatandaş dini vecibelerini de yerine getirebilecek. Kesimler tecrübeli kasaplarımız 50 kişilik kadromuzla Bayram sabahı sizlere hizmet verecek. Ayrıca sabah kahvaltı, öğlen ızgara hizmeti olacak. Bekleme salonumuz, mescit ve sıcak ortam içerisinde kurbanınız kesilip parçalanıp dilediğiniz hisseler yapıldıktan sonra aracınıza kadar teslim edilecektir. "