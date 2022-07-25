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Çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun son hali ortaya çıktı!

Bursa'da çöp evdeki kilitli odada teyzesi Kamuran Pınar A. tarafından alıkonulup, baygın halde bulunan Cem Muhammet A. (9) devlet korumasına alındı. Cem'in son hali tüm Türkiye tarafından merak ediliyor. İşte son durumu...

Güncel 25.07.2022, 16:16 25.07.2022, 16:24
Çöp evden kurtarılan 9 yaşındaki çocuğun son hali ortaya çıktı!

SERBEST BIRAKILDI

Emniyete götürülen Yasemin A. ise ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

BERBERE GÖTÜRÜLDÜ, SAÇLARI KESİLDİ

Cem Muhammet A., çöp evden kurtarılıp, hastanedeki tedavisinin bitmesinin ardından Aile Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü ekiplerince berbere götürülüp, saçları kestirildi.

DUŞ ALDIRILIP TEMİZLENDİ VE TIRNAKLARI KESİLDİ

Duş aldırılıp, temizlendi, tırnakları da kesildi. Cem Muhammet A.'nın, dün Antalya’da annesine teslim edildikten sonra ilk olarak ondan kuruyemiş ve çikolata istediği öğrenildi.

Cem Muhammet A.'nın kuruyemiş yerken de fotoğrafları ortaya çıktı.

İŞTE CEM'İN SON HALİ:

kaynak: bursahakimiyet.com

#Bursa
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