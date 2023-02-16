Çok önemli bir açıklama yapacağım dedi! Haluk Levent AHBAP'ı bırakıyor mu ?

Depremin ilk gününden itibaren depremin açtığı yaraları sarabilmek için çalışan AHBAP Derneği'nin kurucusu ve ünlü şarkıcı Haluk Levent’in sosyal medyadan yaptığı "Önemli bir açıklama yapacağım..." paylaşımı sonrası olay olacak bir iddia ortaya atıldı.

Haluk Levent’in bu paylaşımının ardından ne açıklayacağı merak konusu olurken sosyal medyada "Haluk Levent AHBAP'ı bırakabilir" iddiaları gündem oldu.

Sanatçı Haluk Levent, kurucusu olduğu Ahbap Derneği’nde depremzedeler için toplanan bağışların 1 milyar lirayı geçtiğini belirterek, bundan sonra yardımların Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı’na (AFAD) yapılmasını istemişti.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ilk günden itibaren afet bölgesinde yardım organizasyonlarını sürdüren Ahbap Derneği, eleştirilere hedef olmuştu.

Daha önce istifa etmişti ama...

Hatırlanacağı gibi Haluk Levent, Kocaeli'nde meydana gelen ve tüm Türkiye'yi sarsan 'Pantolon intiharı' sonrası attığı 'Valiliğe başvursaydı sorun çözülebilirdi' tweetine gelen tepkiler sonrası, kurucusu olduğu Anadolu Halk ve Barış Platformu (AHBAP) başkanlığından istifa ettiğini açıklamıştı.

Levent, açıklamasında AHBAP platformunda üye olarak faaliyetlerine devam edeceğini belirterek "Yaptığım siyasilere örnek olsun" demişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Bahçeli, "Devleti kenara itip ahbap-çavuş ilişkisiyle yardım toplanması, bu kapsamda paralel bir hat kurulması, devletin inandırıcılığını gölgelemektedir. Bizim nazarımızda itibar edilmemesi gereken bir yanlıştır. Hatay'da baraj yıkıldı yalanını sosyal medyada servis edenler afet bölgesinde neyin peşindedir. Devletin yetişemediği ne vardır da Ahbapçılar ve Babalacılar kanat çırpmaktadır? Bu sahtekarlar Türkiye televizyonlarında artık yer almamalıdır. Bindikleri dalı kestiklerini ne zaman anlayacaklardır?" ifadelerini kullanmıştı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da, "Yardım kampanyası AFAD tarafından gerçekleştiriliyor, onun için toplanan bağışlarla ilgili ne harcandı, ne kadar harcandı, bunun tamamen geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de aynı istikamette olacağını söylemek isterim. Bu konuda devletle eş koşmaya çalışan varsa da gereği yerine getirilecektir" demişti.

Kaynak: haber3.com