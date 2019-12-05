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Çocuklar Muratbey’in fabrikasında peynir üretimini öğrendi

İnovatif peynirleriyle dünya sofralarına eşlik eden Muratbey, Uşak’taki üretim tesisinde Uşak Merkez Malkoçoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı. Muratbey’in uzman ekibinden çiğ sütün lezzetli peynirlere dönüşüm yolculuğunu dinleyen çocuklar, peynirin sağlıklı gelişimleri için ne kadar önemli olduğu da öğrendi. Muratbey’in inovatif peynirleriyle yaratıcılıklarını da sergileyen çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

Çocuklar Muratbey’in fabrikasında peynir üretimini öğrendi

İnovatif peynirleriyle dünya sofralarına eşlik eden Muratbey, Uşak’taki üretim tesisinde Uşak Merkez Malkoçoğlu İlköğretim Okulu öğrencilerini ve öğretmenlerini ağırladı. Muratbey’in uzman ekibinden çiğ sütün lezzetli peynirlere dönüşüm yolculuğunu dinleyen çocuklar, peynirin sağlıklı gelişimleri için ne kadar önemli olduğu da öğrendi. Muratbey’in inovatif peynirleriyle yaratıcılıklarını da sergileyen çocuklar, keyifli zaman geçirdi.

05 Aralık 2019 Perşembe 13:49
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Çocuklar Muratbey’in fabrikasında peynir üretimini öğrendi

Türkiye’nin milli peynir markası Muratbey, çocukların sağlıklı gelişimi ve eğitimiyle ilgili hayata geçirdiği çalışmalarına bir yenisini daha ekledi. Özellikle çocukların sağlıklı gelişimi için önemli bir gıda olan peyniri yenilikçi yorumuyla çocuklara sevdiren Muratbey, Uşak’taki üretim tesisinin kapılarını ilköğretim okulu öğrencilerine açtı. Uşak Valiliği, Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Uşak İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yürütülen “Çocuk Tarım Kampı” kapsamında Merkez Malkoçoğlu İlköğretim Okulu öğrencileri ve öğretmenleri ile Uşak İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkililerini fabrikasında ağırlayan Muratbey, minik ziyaretçilerle sağlıklı ve kaliteli peynir üretiminin detaylarını paylaştı.

“Çocuklara peyniri sevdirecek ürünler geliştiriyoruz”

Sağlıklı yaşam trendlerine uygun, dünyada eşi benzeri olmayan peynirler geliştirerek özellikle çocuklara peyniri sevdirmek istediklerini söyleyen Muratbey İletişim ve İş Geliştirme Direktörü Gülnur Uluğ, “Muratbey Gıda olarak dünyamızın umudu ve geleceği olan çocukların eğitimlerine ve gelişimlerine her fırsatta katkıda bulunmayı çok önemsiyoruz. Türkiye’nin en sevdiği peynir markalarından biri olmanın yanı sıra toplumsal problemlere duyarlı bir firma olma sorumluluğu ile sağlıklı beslenmenin topluma, özellikle de çocuklara anlatılması için çalışmalar yürütüyoruz. Fabrikamızı ziyaret eden pırıl pırıl çocuklarımıza da peynirin onların sağlıklı gelişimleri için ne kadar önemli bir gıda olduğunu anlattık. Fabrika yetkililerimiz ve mühendislerimiz, sütün kalitesini, sütte yaptığımız analizleri ve sağlıklı ürün üretebilmek için hijyenin ne kadar önemli olduğunu anlattılar. Çocuklar bugün sütün yolculuğu ve peynirin üretime dair pek çok yeni bilgi edindi. Bu anlamda çok mutluyuz” diye konuştu.

Peynirden ilham alarak tasarım yaptılar

Muratbey’in fabrikasında bulunan laboratuvarları, otomasyon ve üretim alanlarını gezen öğrenciler, Muratbey’in geliştirdiği ve kullandığı teknolojiyi de görme fırsatı buldu. Sütün hammadde aşamasından ürüne dönüşme sürecine tanıklık eden çocuklar, her fırsatta Muratbey peynirlerinin tadına bakarak peynir dolu bir gün geçirdi. Çocukların hayal güçlerine katkı sağlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte ise çocuklar, Muratbey’in çocuklara özel geliştirdiği şekil şekil Misto peynir, Burgu ve Topi peynirleriyle keyifli tasarımlar yaparak, yaratıcılıklarını sergiledi.

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