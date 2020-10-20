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Çocukların yağmur sevinci
Mersin'de özlenen yağmur ekim ayının sonunda gelirken, çocuklar yoldaki su birikintisinin içinde yuvarlanıp serinliğin tadını çıkardı.
Güncel 20.10.2020, 09:00
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Uzun yaz günlerinin ardından bugün akşam saatlerinde Mersin kent merkezine yağan yağmur çocukların eğlencesine dönüştü. Sosyal medyada yer alan ve merkez Toroslar ilçesi Selçuklar Mahallesi'nde çekildiği öne sürülen görüntülerde, 5 çocuğun yaşadığı yağmur sevinci ekrana yansıdı. Cep telefonu ile çekilen görüntülerde yağmurla oluşan akıntıyı eğlenceye dönüştüren çocuklar, ailelerinin ikazına rağmen yoldaki su birikintilerinin içinde yuvarlanarak serinliğin tadını çıkardı. Mersin'de özlenen yağmuru eğlenceye çeviren çocukların sevinci görenleri gülümsetti.
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