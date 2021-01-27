Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi

Anadolu Sağlık Merkezi, “Anadolu Sanat Merkezi” konsepti altında sık sık hayata geçirdiği sergilere bir yenisini daha ekledi. Toplamda 30 çocuğun eserinin yer aldığı “Çocuklarımızın Gözünden Pandemi Süreci” online resim sergisinde çocuklar, COVID-19, aşı, normalleşme, yeni normal, maske, hijyen ve mesafeyi resimlerine taşıdı. Resimlerde ayrıca sağlık çalışanlarının verdikleri kahramanca mücadeleyi ve fedakarlığı da vurgulayan çocuklar bu sergi aracılığıyla tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları özveri için teşekkür etti.

Çocuklarımızın, tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınıyla ilgili resimlerinin yer aldığı online sergi Şubat ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.

“Çocuklarımızın Gözünden Pandemi Süreci” online resim sergisini ziyaret etmek isteyenler sergiyi https://www.artsteps.com/view/600e6ba121e30c4a492c3987?currentUser linkinden ziyaret edebilir.