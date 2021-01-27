Çocukların gözünden pandemi süreci sergisi
Pandemi sürecinden en çok etkilenenler arasında kuşkusuz çocuklar yer alıyor. Peki duygusal durumları nasıl? Onların gözünden bu mücadele nasıl görünüyor? Anadolu Sağlık Merkezi’nin organize ettiği ve 4-15 yaş grubu çocukların yaptığı birbirinden anlamlı resimlerinden oluşan “Çocuklarımızın Gözünden Pandemi Süreci” online resim sergisinde işte bu soruların yanıtlarını bulabilirsiniz. Resimlerde, pandemi sürecinde sağlık çalışanlarının kahramanca mücadelesi çocukların boya kalemleriyle buluştu, hayal güçleri online resim sergisinde bir araya geldi.
Anadolu Sağlık Merkezi, “Anadolu Sanat Merkezi” konsepti altında sık sık hayata geçirdiği sergilere bir yenisini daha ekledi. Toplamda 30 çocuğun eserinin yer aldığı “Çocuklarımızın Gözünden Pandemi Süreci” online resim sergisinde çocuklar, COVID-19, aşı, normalleşme, yeni normal, maske, hijyen ve mesafeyi resimlerine taşıdı. Resimlerde ayrıca sağlık çalışanlarının verdikleri kahramanca mücadeleyi ve fedakarlığı da vurgulayan çocuklar bu sergi aracılığıyla tüm sağlık çalışanlarına pandemi sürecinde göstermiş oldukları özveri için teşekkür etti.
Çocuklarımızın, tüm dünyayı sarsan COVID-19 salgınıyla ilgili resimlerinin yer aldığı online sergi Şubat ayı sonuna kadar ziyaret edilebilecek.
“Çocuklarımızın Gözünden Pandemi Süreci” online resim sergisini ziyaret etmek isteyenler sergiyi https://www.artsteps.com/view/600e6ba121e30c4a492c3987?currentUser linkinden ziyaret edebilir.