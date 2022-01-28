Çocukla nasıl kaliteli zaman geçirilir?

Üsküdar Üniversitesi NPİSTANBUL Beyin Hastanesi Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, ebeveynlere çocukları ile kaliteli zaman geçirebilmelerini sağlayacak tavsiyeler paylaştı.

Çalışma hayatı çocukla ilgilenmeyi engelliyor

Son yıllarda modern yaşamın getirdiği gelişmelerin aile dinamiklerinde bazı farklılıklar oluşturduğunu belirten Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Anne rolündeki kadınların sayısı, çalışma yaşamında arttı. Ebeveynlerin mesleği ve çalışma şartları aile-çocuk ilişkisini etkileyebiliyor. Çalışma şartları sebebiyle vakitlerinin büyük kısmını iş yaşamında geçiren anne ve babalar, gün sonunda vakitlerini çocuklarıyla geçirmek yerine dinlenmeyi, televizyon izlemeyi ve sosyal medyada vakit geçirmeyi tercih edebiliyorlar. Anne-babanın çocuğa vakit ayırmasında çalışma saatleri oldukça etkili oluyor.” dedi.

Ebeveyniyle ilişkisi gelişimi açısından önemli

Çocuklarla zaman geçirme konusunda genelde babalar yeterli zaman ayırdıklarını düşünse de annelerin bu şekilde düşünmediğini ifade eden Şahin, “Geleneksel görüşte çocuk bakımındaki temel rol annelere verilmiş olsa da hem annenin hem de babanın çocuğun yaşamındaki yeri ayrıdır ve her ikisiyle geçireceği vakit çocuğun gelişimi için oldukça önemlidir. Anneyle geçirilen zamanda çocuk güvenli ilişki kurmayı öğrenecektir ve bu durum çocuğun hayatında kuracağı bireylerarası ilişkilerin temelini oluşturacaktır. Baba ile kurulan ilişki ise çocuğun dış dünyaya açılmasında belirleyici oluyor ve özgüvenin gelişmesini etkiliyor.” diye konuştu.

Süre değil etkileşim niteliği önemli

Çocukla geçirilen zamanın süresinden çok etkileşim niteliğinin önemli olduğunu vurgulayan Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, “Çocuğun ailesiyle vakit geçirmeye en çok ihtiyaç duyduğu dönem çocukluk çağıdır. Ergenlik dönemine gelindiğinde ebeveynleriyle zaman geçirme ihtiyacı azalmaya başlayacak, gençlerin hayatında arkadaşlarının ön plana çıkmasıyla birlikte gencin aile ile geçirmek istediği süre en aza inecektir. Bu sebeple çocukluk çağının aileler tarafından iyi değerlendirilmesi gerekiyor.” dedi.

İlgi alanları göz ardı edilmemeli

Çocuklarla geçirilen zamanda onların ilgi alanını göz ardı etmemek gerektiğini belirten Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin, "Bazı çocuklar yürüyüşe çıkmaktan keyif alırken bazıları film izlemekten hoşlanabilir. Anne-babalar çocukların istemedikleri aktiviteler konusunda aşırı ısrarda bulunmamalı, çocuğun ilgi duyduğu alana yönelmeliler. Birlikte geçirilen zamanda çocuğu mutsuz edebilecek tutumlardan kaçınmakta fayda vardır.” dedi.

İşte ebeveynlere altın değerinde tavsiyeler…

Uzman Klinik Psikolog Ayşe Şahin ebeveynlere çocukları ile birlikte nitelikli zaman geçirebilmelerini sağlayacak altın değerinde tavsiyelerde bulundu:

- Çocuklarla zaman geçirmek için akşam yemeklerinde ailenin bir arada olması çok önemlidir. Yemekte tüm aile ile bir araya gelecek ve çocuk o gün yaşadığı duyguları ebeveynlerine anlatma fırsatı bulacaktır,

- Anne babanın kişisel yaşamı iyi gittiğinde çocuğuyla daha kaliteli bir ilişki kuracaktır, çocuğun ihtiyaç duyduğu ilgiyi verebilecektir. Bu sebeple ebeveynler kendi psikolojik sağlıklarına özen göstermelidir,

- Ev işleriyle uğraşmaktan çocuğa zaman bulamayan annelerin ev, iş ve aile dengesini iyi kurmaları gerekiyor,

- Eşiyle mutsuz birliktelik yaşayan ebeveynler sürekli kaygılı bir yüz ifadesine sahip olabilir. Çocukla geçirilen zamanda ebeveynin daha mutlu gözükmesi büyük önem taşıyor,

- Çalışan anneler zamanı doğru kullanabilirse, annenin gün içinde olmaması sorun yaratmayacaktır,

- Çok uzun zaman değil, kaliteli zaman ilkesi önemlidir,

- Babaların geleneksel rolden çıkarak, ev sorumluluklarında hem de çocuk bakımında görev almaları sadece eşlerinin yükünü hafifletmez, bu sağlıklı çocuk gelişimi için de oldukça gereklidir.