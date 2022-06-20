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Çocuk kitabında erotik ifadelerle cinsellik anlatıldı!

Ülkemizde sokak ortasında çıplak gezen insanlar, yaşanan cinsel ilişkileri daha atlatamamışken bu defa çocuk kitabında erotik ifadeler kullanıldı. Skandal ifadeler sosyal medyada büyük tepki çekti. "Aşk ve Dostluk" isimli kitapta yetişkinler arasındaki cinsel temas açıkça anlatıldı. "Çıtır Çıtır Felsefe" isimli kitapta ise bir çocuğun cinsel tacize uğraması konu ediliyor.

Güncel 20.06.2022, 12:58 20.06.2022, 13:25
Çocuk kitabında erotik ifadelerle cinsellik anlatıldı!

Aşk ve dostluk, Çıtır Çıtır Felsefe isimli iki kitapta anlatılanlar pedofiliye yönelik olaylar içeriyor ve çocukların psikolojisini bozabilecek düzeyde.Söz konusu iki kitap birçok kitapçılarda satışa sunuldu. Uzmanlar "Ebeveynler çocuklarına kitap almadan önce kendisi okumalı" uyarılarında bulunuyor.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kitapta geçen erotik ifadeler sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonlarca kullanıcı böyle bir kitabın nasıl çocuk kategorisinde olduğunu merak ediyor.

KİTAPTA GEÇEN O SÖZLER:

İşte o tepkilerden birkaçı:

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