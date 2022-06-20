Çocuk kitabında erotik ifadelerle cinsellik anlatıldı!

Aşk ve dostluk, Çıtır Çıtır Felsefe isimli iki kitapta anlatılanlar pedofiliye yönelik olaylar içeriyor ve çocukların psikolojisini bozabilecek düzeyde.Söz konusu iki kitap birçok kitapçılarda satışa sunuldu. Uzmanlar "Ebeveynler çocuklarına kitap almadan önce kendisi okumalı" uyarılarında bulunuyor.

SOSYAL MEDYA'DA BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Kitapta geçen erotik ifadeler sosyal medyada paylaşılmasıyla milyonlarca kullanıcı böyle bir kitabın nasıl çocuk kategorisinde olduğunu merak ediyor.

KİTAPTA GEÇEN O SÖZLER:

İşte o tepkilerden birkaçı: