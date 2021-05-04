Cobot’lar, üretimin doğadaki ayakizini azaltıyor

Dünyanın 1 numaralı kolaboratif robot üreticisi Universal Robots Türkiye ve MEA Ülke Müdürü Kandan Özgür Gök, 5 Haziran Dünya Çevre Günü özelinde, üretimin doğa ve çevre etkileri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Cobot’ların üretimde kaynakları en verimli şekilde kullandığını açıklayan Gök, cobot’larla çevre dostu üretimin kapılarının açılabileceğini söyledi.

“Çevresel atık bırakmıyor”

verimi artıran cobot’ların kaynakların korunmasında da etkili olduğunu belirten Gök, “Cobot’lar her zaman yüksek hassasiyet, titizlikle çalışarak hammaddenin en verimli ve etkili şekilde kullanılmasını sağlıyor. Birçok sektörün üretim prosesinde yer alan cobot’lar, en az hammadde ile en katma değerli üretimin de öncüsü oluyor. Ayrıca üretimde insan hatası yaşanan kayıpların da önüne geçiyor. Böylece kaynakların doğru miktarda kullanılmasına imkan tanıyor. Elektrikle çalışan ve bakım gerektirmeyen cobot’lar doğaya karbon ayakizi bırakmıyor, çevresel atık üretmiyor. Cobot’lar çevre ve doğayla son derece uyumlu, dost bir üretim gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda işletme ve fabrikaların ‘Çevreci Fabrika’ gibi fark yaratan sertifika almalarını kolaylaştırarak, küresel boyutta prestije zemin hazırlıyor” diye konuştu.

“Kayıp üretimin önüne geçiyor”

Düşük enerji tüketimiyle çalışan cobot’ların aynı anda doğal kaynakların korunmasına da yardımcı olduğunu belirten Gök, şöyle devam etti: “Üretimde kaynakların verimli şekilde değerlendirilmesini sağlayan cobot’lar, kalite ve standartları yukarı çekiyor. Böylece kayıp üretimin önüne geçiyor. Ürünün son kullanıcıya ulaşacağı paletleme ve paketleme gibi süreçleri de üstlenen cobot’lar, en az hammadde ile tasarruflu bir paketleme yapıyor. Sıfır hata ile yapılan paketleme ve paletleme, ürünün nakliye sırasında zarar görmesini de engelliyor. Bu sayede üretim sonrası kaynaklar en etkili şekilde korunuyor. Cobot’lar, ayrıca hammadde kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlayarak üreticinin maliyetlerini de azaltıyor.”