CNR Beauty & Wellness Show katılımcı ve ziyaretçilerden tam not aldı

CNR Holding kuruluşlarından İstanbul Fuarcılık tarafından KOSGEB'in desteğiyle organize edilen CNR Beauty & Wellness Show İstanbul - Kozmetik, Güzellik, Medikal Estetik Cihaz ve Ekipmanları Fuarı, bu yıl 3’üncü kez güzellik, sağlık, bakım ve kozmetik sektörlerini tek çatı altında buluşturdu. CNR Expo’da yeni normalde düzenlenen ilk büyük fuar olan CNR Beauty & Wellness Show İstanbul, birbirinden özel ürünler ile adeta ziyaretçileri büyüledi. 500’ün üzerinde markanın yer aldığı fuarda; zayıflatan cilt bakım ürünleri ve kalıcı bronzlaşma sağlayan solaryum ürünleri ziyaretçilerden tam not aldı. Fuar 4 günde binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptı. CNR Holding, yeni normalleşme dönemindeki ilk fuarında almış olduğu bir dizi önlem ile sektörün de dikkatini çekmeyi başardı.

Yeni teknolojik ürünler sergilendi

Kendi alanında Avrasya’nın en büyük fuar organizasyonu olma hedefiyle yola çıkılan fuarda; son teknoloji bakım, güzellik, kozmetik, medikal cihaz ve ekipmanları tanıtıldı. Fuar süresince aralarında güzellik salonu işletmecileri, yöneticiler, estetisyenler, hastane ve kliniklerin dermatoloji birimi yöneticilerinin de yer aldığı yerli ve yabancı sektör profesyonelleri ağırlandı.

Sektör ihracatı için önemli fırsatlar yakalandı

10 milyar dolarlık bir pazar büyüklüğüne ulaşan Türk kozmetik sektörü de fuarda yeni pazarlar keşfetti. 2 milyar doları aşkın ihracatını yukarı taşımayı hedefleyen Türk kozmetik sektörü, fuarın da etkisiyle sektör ihracatına önemli katkılar sağladı. Birbirinden özel etkinliklerin de yapıldığı fuarda, cilt bakımı ve medikal estetik uygulamalarına yönelik seminerler düzenlendi.

CNR aldığı önlemler ile sektörün de dikkatini çekti

Yılda gerçekleştirdiği 40’ın üzerinde fuar ile sektöre yön veren CNR Holding, yeni normalleşme dönemindeki ilk fuarında almış olduğu önlemlerle sektörün takdirini kazandı. Devletin ve Uluslararası Fuarlar Birliği’nin (UFI) belirlediği yeni normale dönüş kriterleri kapsamında katılımcı ve ziyaretçilerin sağlığı güvence altına alınarak, olası risklerin bertaraf edilmesi için alınan önlemler kapsamında; fuara giriş ve çıkış noktaları yeniden düzenlendi, fuar girişlerinde vücut ısısı kontrolü yapıldı, havalandırma sistemlerinde harici hava kullanılarak içerideki hava sürekli temiz tutuldu ve aynı anda fuar alanında bulunan kişi sayısı sınırlandırıldı. Fuara girişlerde katılımcı, ziyaretçi ve görevlilerin HES kodu sorgulaması zorunlu hale getirildi.