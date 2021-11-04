Son Dakika
CNN Türk canlı yayınında kriz: Yanlış habere bağlanınca sinirlenen deneyimli muhabir, kağıtları yere fırlatıp yayından çıktı
CNN Türk canlı yayınında Sultan Arınır'ın enflasyon rakamlarını vatandaşlara aktardığı anlarda kriz çıktı. Ankara muhabiri Serhat Dal, yanlış zamanda yayına alınması nedeniyle kağıtları yere fırlatarak yayından çıktı.
Güncel 04.11.2021, 10:06
Cnn Türk canlı yayınında "Bağlantı" krizi yaşandı. Sabah saatlerinde Sultan Arınır, son dakika gelişmesi olarak enflasyon rakamlarını vatandaşlara aktarmaya başladı. Ancak bu sıralarda arka taraftaki hareketlilik anbean izleyiciye yansıdı.
SON DAKİKA HABERİ VERİLDİ
Sultan Arınır'ın konuştuğu sırada ön tarafta da "Ekim ayı enflasyonu yüzde yüzde 2.39 arttı" şeklinde KJ yansıtıldı. Ancak bu anlara ne haber ne de Arınır'ın anlattıkları damga vurdu. CNN Türk Ankara Muhabiri Serhat Dal, "Sanırım bir yanlışlık oldu, biz Bilim Kurulu toplantısını konuşacaktık" dedi.
KAĞITLARI YERE FIRLATIP YAYINDAN ÇIKTI
Dal, rejinin yeniden habere dönmesinin ardından ekranda görünmediğini düşünerek kağıtları yere fırlatıp yayını terk etti. Dal'ın bu sırada sinirli şekilde yanlış bağlantıya tepki gösterdiği görüldü.