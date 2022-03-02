Civan perçemi çayının faydaları nelerdir? Civan perçemi çayı nasıl hazırlanır, nasıl tüketilir?
Hastalıklara alternatif tedavi yöntemi olarak bitkiler, bitki karışımlı formüller, çaylar gibi birçok şifalı bitki yöntemi kullanılmaktadır. Üstelik bu yöntemler tamamen doğal olup her birinin farklı kullanım şekli ve farklı kullanım oranı bulunmaktadır. Civan perçemi de farklı faydalara sahip şifalı bitkilerimizden önemli bir tanesidir. Peki, civan perçemi neye iyi gelir, yararları, hangi hastalıklara iyi gelir ve nasıl hazırlanır gibi tüm detayları sizler derledik.
Civan Perçemi Çayı Nasıl Demlenir?
Civan perçemi çayı için elinizde bu bitkiden üç, dört adet bulunması yeterlidir. Bir bardak kaynar suya bitki atılır. Yaklaşık on dakika boyunca demlenmesi beklenir. Rengini aldıktan sonra süzerek tüketilebilir. Günlük iki bardaktan fazla tüketilmemelidir. Aksi taktirde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.
Civan Perçemi Çayının Kadın Hastalıklarında Kullanımı
Özellikte kadınların regl döneminde yaşadığı bazı ağrı problemleri vardır. Civan perçemi çayı adet dönemlerinde, ağrı kesici etkiye sahiptir. Ayrıca adet düzensizliğinde de kadınlar sıklıkla civan perçemi kullanırlar. Adet görmede zorluk çeken kadınlar için adet söktürücü olarak tercih edilir.
Civan Perçemi Çayının İdrar Yolu Enfeksiyonuna Etkisi
Civan Perçemi anti bakteriyel özelliğe sahip bir şifalı bitkidir. Vücuttaki bakterilerin temizlenip dışarı atımında yoğun bir etkisi vardır. İdrar yolu enfeksiyonunda oluşan bakterilerden de civan perçemi çayı ile kurtulabilirsiniz. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonunu başlamadan önlemek amacıyla da kullanılır.