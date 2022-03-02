Civan perçemi çayının faydaları nelerdir? Civan perçemi çayı nasıl hazırlanır, nasıl tüketilir?

Civan Perçemi Çayı Nasıl Demlenir?

Civan perçemi çayı için elinizde bu bitkiden üç, dört adet bulunması yeterlidir. Bir bardak kaynar suya bitki atılır. Yaklaşık on dakika boyunca demlenmesi beklenir. Rengini aldıktan sonra süzerek tüketilebilir. Günlük iki bardaktan fazla tüketilmemelidir. Aksi taktirde alerjik reaksiyonlar gösterebilir.

Civan Perçemi Çayının Kadın Hastalıklarında Kullanımı

Özellikte kadınların regl döneminde yaşadığı bazı ağrı problemleri vardır. Civan perçemi çayı adet dönemlerinde, ağrı kesici etkiye sahiptir. Ayrıca adet düzensizliğinde de kadınlar sıklıkla civan perçemi kullanırlar. Adet görmede zorluk çeken kadınlar için adet söktürücü olarak tercih edilir.

Civan Perçemi Çayının İdrar Yolu Enfeksiyonuna Etkisi

Civan Perçemi anti bakteriyel özelliğe sahip bir şifalı bitkidir. Vücuttaki bakterilerin temizlenip dışarı atımında yoğun bir etkisi vardır. İdrar yolu enfeksiyonunda oluşan bakterilerden de civan perçemi çayı ile kurtulabilirsiniz. Ayrıca idrar yolu enfeksiyonunu başlamadan önlemek amacıyla da kullanılır.