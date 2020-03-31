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Çin’de canlı hayvan pazarlarının açıldığı haberleri doğru değil

Bazı medya kuruluşlarında Çin’de hayatın normalleşmesinin ardından canlı hayvan pazarlarının yeniden açıldığı haberi yer yayımlanmış, bazı kişiler de bu haberlere dayanarak sosyal medya üzerinden Çin’e tepki göstermişti. Bu gelişme üzerine bir açıklama yapan Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

Çin’de canlı hayvan pazarlarının açıldığı haberleri doğru değil

Bazı medya kuruluşlarında Çin’de hayatın normalleşmesinin ardından canlı hayvan pazarlarının yeniden açıldığı haberi yer yayımlanmış, bazı kişiler de bu haberlere dayanarak sosyal medya üzerinden Çin’e tepki göstermişti. Bu gelişme üzerine bir açıklama yapan Çin’in İstanbul Başkonsolosluğu iddiaların doğru olmadığını söyledi.

31 Mart 2020 Salı 13:27
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Çin’de canlı hayvan pazarlarının açıldığı haberleri doğru değil


 
 

Açıklamada, “Aralık 2019’da yeni tip koronavirüs salgınının başladığı Çin’in Wuhan kentinde hayvan pazarlarının yeniden açıldığı iddiaları doğru değildir. Sosyal medya üzerinden de yayınlanan Çin’de koronavirüsün ilk vakalarının raporlandığı pazarın yeniden açıldığına dair bilgileri asılsız ve gerçek dışıdır” ifadeleri kullanıldı.
 
İngiliz Daily Mail gazetesi Çin’in güney batısındaki Guilin kentinde canlı hayvan pazarının yeniden açıldığını yazmıştı.
 
“Pazar görüntüleri Çin’e değil, başka bir ülkeye ait”
 
Başkonsolosluktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
 
Yapılan araştırmalara göre, yayınlanan haberlerde kullanılan görsellerin Çin’de değil başka bir ülkede çekildiği görülüyor. Çünkü Wuhan’da hastalığın ortaya çıktığı yer olarak raporlanan Huanan deniz ürünleri pazarı kapalıdır. Öte yandan şubat ayında Çin’de yabani hayvanların alım-satışlarını tamamen yasaklanması için hukuki tüm önlemler alındı. Hastalıktan önce de olduğu gibi yasa dışı yapılan yabani hayvanların alım-satışları daha sıkı ve kapsamlı bir şekilde yasaklandı. Ancak Wuhan’da hayatın yavaş yavaş normale döndüğü, bazı önlemlerin gevşetildiği, hızlı trenlerin çalışmaya başladığını söyleyebiliriz.

Çin Uluslararası Radyosu

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