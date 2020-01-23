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Çin'in Vuhan kenti salgın sebebiyle karantinaya alındı

Dünyaya hızla yayılan koronavirüsün ilk çıkış yeri olarak belirlenen Çin'in Vuhan kentinin, havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak. Hastalığın çıkış sebebi olarak Çinlilerin çorbasını yapıp içtiği yarasadan şüpheleniliyor.

Çin'in Vuhan kenti salgın sebebiyle karantinaya alındı

Dünyaya hızla yayılan koronavirüsün ilk çıkış yeri olarak belirlenen Çin'in Vuhan kentinin, havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak. Hastalığın çıkış sebebi olarak Çinlilerin çorbasını yapıp içtiği yarasadan şüpheleniliyor.

23 Ocak 2020 Perşembe 13:13
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Çin'in Vuhan kenti salgın sebebiyle karantinaya alındı

Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık'ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha "gizemli hastalığın" görüldüğünü açıklamıştı.

Virüsün bulaştığı kişilere temas eden 2 bin 197 kişiden, 1394'ü müşahade altına alınmıştı.

Vuhan kentinde yeni tip koronavirüs salgını sebebiyle havaalanı ve tren istasyonları giden yolculara kapatılacak, toplu ulaşım askıya alınacak.

Öte yandan Tayvan, yeni koronavirüsün ortaya çıktığı Vuhan'dan ülkeye seyahatleri yasaklamıştı.

Tayvan'ın Ana Kara İşleri Konseyinden yapılan açıklamada, seyahat yasağının, Vuhan'dan bireysel ve grup seyahatlerini kapsadığı, iş ve tatil seyahatleri için de geçerli olduğu bildirilmişti.

9 MİLYON NÜFUSLU ŞEHİR KARANTİNAYA ALINDI
BBC'de yer alan habere göre, yetkililer, yaklaşık 9 milyon nüfusa sahip şehirdeki vatandaşlara, kentten ayrılmamaları uyarısında bulunarak, havaalanı ve tren istasyonlarının giden yolculara kapalı olacağını bildirdi.

Yetkililer; otobüs, metro, feribot ve uzun mesafeli toplu ulaşımın yarın yerel saatle 10.00'dan itibaren askıya alınacağını duyurdu.

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 17'YE YÜKSELDİ
Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 17'ye yükseldiğini hatırlatan yetkililer, vatandaşlardan, kalabalık ortamlardan ve halka açık toplantılardan kaçınmaları çağrısında bulunmuştu.

KORONAVİRÜS NEDİR?

Koronavirüs bir virüs ailesidir. Kral tacına benze uzantılarından dolayı Yunanca'da "taç" anlamına gelen "corona" adı verilmiştir.
2002’deki SARS salgınının, 2012’deki MERS salgınının ve şimdi de Vuhan kentinde ortaya çıkan bu virüsler “coronavirus” ailesinin “betacoronavirus” alt grubunun üyeleridir.

VİRÜSÜN HENÜZ AŞISI VEYA İLACI BULUNMUYOR
Henüz aşısı veya ilacı bulunmayan "nCoV"un salgına dönüşmesi, halkta tedirginliği artırıyor.

YARASA ÇORBASI BAŞ ŞÜPHELİ
Koronavirüsün yayılma nedeni henüz net olarak bilinmemekle birlikte, hayvanlardan insanlara geçtiği tahmin ediliyor. Çinlilerin tükettiği yarasa çorbası ise virüsün insan vücudan geçmesinde baş şüpheli olarak görülüyor.

Son Güncelleme: 23.01.2020 13:27
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