Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?

İspanya Madrid merkezli yayın organı El Pais hızlı tanı kitlerinin doğru çalışmadığını iddia etti.

Bu iddia, Çin'den gelen kitleri kullanan bazı büyük hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarları tarafından doğrulandı. İsmini açıklamak istemeyen hastane yetkilileri hızlı tanı kitleri için “Pozitif vakaları beklendiği gibi tespit etmiyor” açıklamasında bulundu.

Bu kaynaklar, Asya ülkesinin teknolojik kutuplarından biri olan Shenzhen merkezli Çinli Bioeasy şirketi tarafından üretilen hızlı testlerin, % 80'in üzerinde olması gerektiği halde % 30 hassasiyete sahip olduğunu ifade ediyor. Çin'den gelen testi analiz eden mikrobiyologlardan biri "Bu değerle bu testleri kullanmak mantıklı değil." dedi. Bu tespit kitlerini değerlendiren uzmanların sonucu, mevcut test olan PCR'yi kullanmaya devam etmek zorunda kalacakları yönünde oldu.

Buna karşılık Çin, İspanya'nın kusurlu hızlı testleri lisanssız bir şirketten aldığını iddia ediyor.

Kaynak. El Pais

