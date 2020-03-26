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Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?

İspanyol haber ajansı El Pais'in haberine göre Çin'den gelen hızlı tanı kitleri yeterince doğru sonuç vermiyor. Testlerin en az yüzde 80 duyarlılığa sahip olması gerekirken en fazla yüzde 30 duyarlılığa sahip.

Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?

İspanyol haber ajansı El Pais'in haberine göre Çin'den gelen hızlı tanı kitleri yeterince doğru sonuç vermiyor. Testlerin en az yüzde 80 duyarlılığa sahip olması gerekirken en fazla yüzde 30 duyarlılığa sahip.

26 Mart 2020 Perşembe 16:25
2015 Okunma
Çin'den getirilen hızlı tanı kitleri ne kadar doğru sonuç veriyor?

İspanya Madrid merkezli yayın organı El Pais hızlı tanı kitlerinin doğru çalışmadığını iddia etti.

Bu iddia, Çin'den gelen kitleri kullanan bazı büyük hastanelerin mikrobiyoloji laboratuvarları tarafından doğrulandı. İsmini açıklamak istemeyen hastane yetkilileri hızlı tanı kitleri için “Pozitif vakaları beklendiği gibi tespit etmiyor” açıklamasında bulundu. 

Bu kaynaklar, Asya ülkesinin teknolojik kutuplarından biri olan Shenzhen merkezli Çinli Bioeasy şirketi tarafından üretilen hızlı testlerin, % 80'in üzerinde olması gerektiği halde % 30 hassasiyete sahip olduğunu ifade ediyor. Çin'den gelen testi analiz eden mikrobiyologlardan biri "Bu değerle bu testleri kullanmak mantıklı değil." dedi. Bu tespit kitlerini değerlendiren uzmanların sonucu, mevcut test olan PCR'yi kullanmaya devam etmek zorunda kalacakları yönünde oldu.

Buna karşılık Çin, İspanya'nın kusurlu hızlı testleri lisanssız bir şirketten aldığını iddia ediyor.

Kaynak. El Pais
 

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