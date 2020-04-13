Çin'deki araştırmaya göre koronavirüs nörolojik hasar veriyor

Ölümcül koronavirüs salgınının etkileri, hala bilim insanları tarafından keşfediliyor. Başlarda solunum zorluğu, öksürük ve ateş gibi semptomlar öne çıkıyordu ama Çinli bilim insanlarının son araştırmalarına göre, virüsün nörolojik etkileri de olabileceği anlaşıldı.

Jama Nörolog isimli tıp dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, salgının ortaya çıktığı Vuhan’daki bilim insanları yeni bir bulguya rastladı. Koronavirüse yakalanan 214 hastanın üçte birinde, sinir sisteminin zarar gördüğü anlaşıldı. Bu hastalarda baş dönmesi, baş ağrısı, koku ve tat alma kaybı gibi yeni semptomlar saptandı.

Araştırmada ayrıca, yutkunma ve kalpte ritm bozukluğu gibi, yaşamsal fonksiyonlardaki sorunların da, semptomlara eklenebileceği görüldü. Bu durumun, virüsün beyin sapında yaratabileceği, nörolojik bir hasarın sonucu olup olmadığı araştırılıyor.

Araştırmayı yürüten bilim insanları, dünyadaki doktorlara çağrı yapıyor, "nörolojik semptomlar görülen hastaların da, koronavirüse yakalanmış olabileceği göz önünde bulundurmalı", deniliyor.

Hong Kong Üniversitesi’ne, yapılan yeni bir araştırmada ise, araştırmayı yürüten doktorlardan biri, "salgının Temmuz’a kadar kontrol altına alınması imkansız" olduğunu söyledi. Dr. Jasper Chan Fokwoo, virüsü Ninja’ya benzetti. Vücuda girip, bağışıklığı düşürerek ürüyor" dedi.