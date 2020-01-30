Çin'de futbol ligleri süresiz ertelendi



Çin'in Vuhan kentinden başlayan ve tüm dünyayı alarma geçiren koronavirüs, futbol organizasyonlarını da etkilemeye başladı.

Çin Futbol Federasyonu'ndan yapılan resmi açıklamaya göre, 22 Şubat'ta başlaması gereken Çin Süper Ligi başta olmak üzere her kademedeki tüm yerel ligler, süresiz olarak ertelendi.

130'dan fazla insan hayatına mâl olan koronavirüs salgınının kontrol altına alınması için bu erteleme kararının verildiği bildirildi.

Liglerin ne zaman başlayacağına dair net bir tarih bilgisine yer verilmedi.