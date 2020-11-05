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Çin'de Çember Sakallı Penguen'in yumurtadan çıktığı an ilgiyle izlendi
Çin’de bulunan Harbin Polarland akvaryumunda yılın ilk antarktik pengueni dünyaya gözlerini açtı. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar ilgiyle izlendi.
Güncel 05.11.2020, 14:15
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Çin'in Heilongjiang eyaletinin kuzey doğusunda bulunan Harbin Polarland akvaryumunda Salı günü yılın ilk antarktik pengueni dünyaya geldi. Penguenin yumurtadan çıktığı anlar saniye saniye görüntülendi. Akvaryum yetkilileri tarafından çekilen görüntüler ilgiyle izlendi. Yetkililer, minik penguenin sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.
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