Çin Büyükelçisi, Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Son dakika haberine göre ÇİN Halk Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Liu Shaobin, Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ı hedef alan açıklamanın ardından Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, dün Twitter hesabından ‘Barın Katliamı’nın 31’inci yılı nedeniyle bir paylaşım yaparak, ‘Doğu Türkistan’da yaşanan katliamın acısının halen taze olduğunu’ dile getirmişti. Akşener de Twitter hesabından “Doğu Türkistan bir gün mutlaka bağımsız olacak!” diye yazmıştı.

Çin’in resmi büyükelçilik hesabı da Yavaş ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i etiketleyerek iki mesaj paylamış, ‘herhangi bir kişinin toprak bütünlüğüne meydan okuması’na karşı çıktığını kaydetmişti.

Açıklamada, “Çin tarafı, haklı karşılık verme hakkını saklı tutmaktadır” ifadesini kullanması dikkat çekmişti.