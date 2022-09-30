Çılgın Sayısal Loto “Milyonerler Ekimi”nde 70 milyon TL ekstra ikramiye verecek!

Çılgın Sayısal Loto’da “Milyonerler Ekimi” oyun severleri bekliyor. Sisal Şans tarafından gerçekleştirilen Çılgın Sayısal Loto, 1-31 Ekim tarihleri arasında yapılacak her çekilişte ekstra 5 milyon TL verecek. Bir ayın sonunda ise “Milyonerler Ekimi” oyun severlere toplamda 70 milyon TL ekstra ikramiye kazandırmış olacak.

Çekilişler nasıl gerçekleşecek?

Ekim ayı boyunca her Çılgın Sayısal Loto çekilişinde 6 bilenler her zamanki gibi büyük ikramiyeyi kazanırken, 5+1 bilenler kazandıkları ikramiyeye ilave 5 milyon TL kazanacak. 5+1 bilen çıkmazsa eksta 5 milyon TL 5 bilenlere, 5 bilen çıkmazsa 4 bilenlere, 4 bilen çıkmazsa ise 3 bilenlere dağıtılacak. Ekim ayında oyun severlere verilecek toplam 70 milyon TL ekstra ikramiye ile Milyonerler Ekimi’nde birçok kazanan olacak. Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları, çekilişin hemen ardından https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/sonuclar adresinden yayınlanacak.

Çekiliş tarihleri

Çılgın Sayısal Loto Ekim ayı çekiliş tarihleri ise şöyle:

1 Ekim Cumartesi

3 Ekim Pazartesi

5 Ekim Çarşamba

8 Ekim Cumartesi

10 Ekim Pazartesi

12 Ekim Çarşamba

15 Ekim Cumartesi

17 Ekim Pazartesi

19 Ekim Çarşamba

22 Ekim Cumartesi

24 Ekim Pazartesi

26 Ekim Çarşamba

29 Ekim Cumartesi

31 Ekim Pazartesi

Çılgın Sayısal Loto oynamanın kuralları neler?

1’den 90’a kadar olan sayılar arasından 6 tanesini seçerek kolon oluşturmaya dayalı bir oyun olan Çılgın Sayısal Loto’da en az 2, en fazla ise 6 adet sayıyı bilenler farklı miktarlarda ikramiye kazanıyor. Her çekilişte küre içerisindeki 90 numara içinden 6 numara + 1 numara (Joker) çekiliyor. Yeni uygulamada ise 6 + 1 numara (SüperStar) çekiliyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor. Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya “Sen Seç” ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Çılgın Sayısal Loto’da her kolonun fiyatı ise 4 TL. SüperStar sayısını oynamak ise 2 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/sayisal-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

Tüm çekilişler canlı yayınlanmaktadır

Tüm çekilişler, Şisal Şans’ın son teknolojiyi kullanarak oluşturulan teknik altyapısı ile noter huzurunda gerçekleştirilmekte ve canlı olarak yayınlanmaktadır. Dünya Piyango Birliği (World Lottery Association- WLA) tarafından verilen WLA-SCS:2020 (Level 2) Güvenlik Kontrol Standartı Sertifikasına ve TS ISO/IEC 27001:2013 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikasına sahip olan kurum, en büyük önceliği şeffaflığa vermektedir.

Dünya Piyango Birliği Üyesi Firma tarafından üretilen son teknoloji ürünü yeni çekiliş makineleriyle kurulmuş olan ve ŞANS MERKEZİ adı verilen çekiliş stüdyosunda noter huzurunda düzenlenen çekilişler, www.millipiyangoonline.com sitesinden ve Milli Piyango TV Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır.