Cihan Ekşioğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Cihan Ekşioğlu ne iş yapıyor? Cihan Ekşioğlu kimdir sorusu arama motorlarında sorgulanan konulardan birisi. EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cihan Ekşioğlu'nun şirketleri birçok sektörde faaliyet gösteriyor.

CİHAN EKŞİOĞLU KİMDİR?

Cihan Ekşioğlu, EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanıdır. İnşaat, teknoloji ve savunma teknolojileri alanında şirketleri bulunuyor.

Ordu'nun Mesudiye ilçesinde dünyaya gelen iş adamı Cihan Ekşioğlu, ekonomist ve araştırmacı olarak meslek hayatına atıldı.

EKBA Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Cihan Ekşioğlu, İstanbul Yapı, CEMD Defence, CEMD Technology, ICE Defence Savunma Teknolojileri ve Martebd INC şirketlerinin sahibi.

EKBA Holding, inşaat sektöründe öncelikli olarak tercih edilen markalar arasında yer alıyor. 70 yıldan fazla zamandır inşaat sektöründe tecrübesi olan EKBA Holding tarafından hem yurt içinde hem yurt dışında birçok projeler hayata geçirdi.

Şirketin büyük ölçekli ve küçük ölçekli, yurtiçi ve yurtdışı merkezli projeleri aynı anda yönetecek deneyimi bulunuyor. Yurt içindekilerin yanı sıra, yurt dışında da fark yaratan büyük ölçekli inşaat projelerinde EKBA Holding imzası bulunuyor.