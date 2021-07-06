Çiftlik Bank davasında flaş gelişme!

Çiftlik Bank davası sanığı 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın’ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgu işlemleri sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında gizlilik kararı alındığı kaydedildi.
Aydın'ın yanında getirdiği yaklaşık 300 sayfa evrakın incelenmesi ve müfettiş raporları ile karşılaştırılması sonrası, 60 sayfadan oluşan soru hazırlandığı öğrenildi.
Mehmet Aydın 3 avukat eşliğinde alınan ifade işlemi sürüyor. Aydın'ın İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki sorgusu sürerken, yürütülen soruşturma kapsamında dosyaya gizlilik kararı alındığı kaydedildi.