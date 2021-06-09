'CHP’li belediyeler Özışık kardeşlere ödeme yapıyor' demişti! Çağdaş Ulus KRT TV'den kovuldu

Gazeteci Çağdaş Ulus, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle muhabir olarak görev yaptığı KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu.

Çağdaş Ulus, Twitter hesabından CHP'li Maltepe ve Ataşehir belediyelerinin, internethaber.com'un sahibi Hadi Özışık, kardeşleri Süleyman Özışık ve Baki Özışık'a özel araçlar tahsis edip, 'ilan' adı altında düzenli ödemeler yaptığını öne sürdü.



Ulus bugün yaptığı açıklamada, CHP'li belediyelerle ilgili attığı tweet'ler nedeniyle KRT TV'deki işine son verildiğini duyurdu:

"CHP'li belediyelerin Hadi-Süleyman ve Baki Özışık kardeşlere düzenli ödeme yaptığına dair attığım tweetler sonrası @krtkulturtv yönetimi tarafından hukuksuzca iş akdim feshedildi."

Çağdaş Ulus paylaşımına eklediği basın açıklamasıyla yaşananları şöyle anlattı:

Söz konusu gelişmeye usta kalem Yılmaz Özdil’den tepki geldi.

Yılmaz Özdil, Twitter paylaşımında, 'Sedat Peker’in kibrit kutusuna koyduğu yandaş gazetecilere Chp belediyeleri niye para ödüyor, bu haberi ortaya çıkaran namuslu gazeteci Krt’den niye kovuluyor, bu rezalet niye “bağımsız” denilen medyada haber yapılmıyor, niye?' ifadelerine yer verdi.