CHP'nin 'tutuklu gazeteciler' raporunda yer alan isim, bu kez 'örgüte finans desteği sağlamaktan' yakalandı

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme” suçu çerçevesinde yürütülen soruşturmaya dayanarak, bu sabah terör örgütü DHKP/C'nin cezaevi yapılanmasına ilişkin yeni bir çalışma gerçekleştirmişti. Yürütülen soruşturma çerçevesinde, söz konusu örgütün cezaevleri yapılanmalarında örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklu bulunan veya hüküm giymiş örgüt mensuplarının DHKP/C'den kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde yer aldıkları iddia edilen 28 kişiyi takip altına alan polis, İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de eş zamanlı operasyon düzenlemişti. Aralarında Musa K., Nagehan K., Şemsettin S., Fahrettin K. ve Fatma K.'nın da bulunduğu 22 şüpheli yakalanmıştı.

Operasyonun detayları ortaya çıktı

Sabah saatlerinde yapılan operasyonun detayları ortaya çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 2013 yılında kamuoyu ile paylaştığı 'Tutuklu gazeteciler' raporunda yer alan ve o tarihte cezaevinde bulunan Musa K.'nın, bu kez “örgüte finans desteği sağlamak” suçlamasıyla yakalandığı öğrenildi. Terör polisi tarafından bu sabah “6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesi Hakkındaki Kanuna Muhalefet Etme” suçu çerçevesinde İstanbul, Ankara, Bursa, Hatay, Kocaeli ve Mersin'de yapılan operasyonlarda, terör örgütü DHKP/C'nin cezaevi yapılanmasında yer aldıkları iddia edilen ve örgütsel eylem ve faaliyetleri nedeniyle tutuklanan veya hüküm giyen örgüt mensuplarının DHKP/C'den kopmasını önlemek amacıyla para aktarımı faaliyetlerinde bulundukları gerekçesi ile aranan 28 kişiden 22'si yakalanmıştı. Altı şüphelini yakalanması için operasyonların devam ettiği belirtildi.