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CHP'nin itiraz ettiği Sosyal Medya düzenlemesindeki 29. madde nedir?
Basın Kanunu maddeleri son günlerin en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. "Sosyal Medya Yasası" olarak da bilinen Basın Kanunu TBMM onayı ile kabul edildi. Basın kartı, içerik, reklam ve ilan düzenlemeleri gibi konuları da içinde barındıran yeni yasa teklifi hakkında detayları haberimizde derledik. İşte merak edilenler...
Güncel 18.10.2022, 16:40
29. MADDE KABUL EDİLDİ!
Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29. madde kabul edildi.
Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.