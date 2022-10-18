CHP'nin itiraz ettiği Sosyal Medya düzenlemesindeki 29. madde nedir?

29. MADDE KABUL EDİLDİ!

Genel Kurul'da bugün, Dezenformasyon Yasası olarak bilinen yasa teklifindeki 29. madde kabul edildi.

Yalan haber yayma suçuna 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası getiren maddede, ‘halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma’ suçu tanımlanıyor. Suçun oluşması için ise; yayılan haber gerçek değilse, ülkenin güvenliği ve kamu sağlığını ilgilendiriyorsa, halk arasında korku, panik ve endişe oluşturma kastı varsa, kamu barışını bozmaya yönelik ve aleni ise şeklinde 5 şart aranıyor.