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CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek.

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri, Hazine'ye devredilecek.

13 Şubat 2020 Perşembe 13:44
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CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri hazineye geçecek

Uzun zamandır tartışma konusu olan “İş Bankası'ndaki yüzde 28’lik Atatürk hisselerinin yönetiminin CHP’den alınarak hazineye devredilmesi” konusunda, somut adımlar atılıyor.

AK Parti’nin son MKYK toplantısında, İş Bankası’ndaki CHP hisselerinin Hazine’ye devri gündeme tekrar gelmişti.

AK Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Nurettin Canikli, devire ilişkin hazırladığı taslak konusunda sunum yaptı.

Canikli’nin sunumu sırasında, Atatürk’ün el yazısıyla kaleme aldığı vasiyeti ile CHP hisseleriyle ilgili Menderes dönemindeki tartışmalara ilişkin Meclis tutanakları ekrana yansıtıldı.

Sunumda, Siyasi Partiler Yasası’na göre partilerin bu şekilde mal varlığının olamayacağı savunulurken, CHP’nin bu hisseler üzerinden taşınır ve taşınmazlarının, hatta zeytinliğinin bile bulunduğu bilgisi paylaşıldı.

Taslağa göre CHP’nin İş Bankası’ndaki hisseleri Hazine’ye devredilirken, CHP’nin bankadaki yönetim kurulu üyelikleri de sonlandırılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hisse devri yöntemine ilişkin farklı görüşlerin dillendirildiği toplantıda, Canikli’ye, “Tekrar çalışın ve bir an önce getirin.” talimatını verdi.

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SEMİH SEMİH 2020-02-13 14:50:44

ÇOK DAHA ÖNCE YAPILMAS) GEKEREKN BİR KARAR KUTLUYORUM REİSİ

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Sivaslı 2020-02-13 14:52:34

hazineye para lazım belli ki

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