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CHP'nin 30 Ağustos paylaşımı sosyal medyayı salladı
CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun." denildi
Güncel 30.08.2021, 09:32 30.08.2021, 09:34
CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos'un yıldönümü için hazırlanan bir video paylaşıldı.
CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun." denildi.
Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun. pic.twitter.com/G94gIXkylQ— CHP ???????? (@herkesicinCHP) August 29, 2021