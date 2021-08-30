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CHP'nin 30 Ağustos paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun." denildi

Güncel 30.08.2021, 09:32 30.08.2021, 09:34
CHP'nin 30 Ağustos paylaşımı sosyal medyayı salladı

CHP'nin resmi sosyal medya hesaplarından 30 Ağustos'un yıldönümü için hazırlanan bir video paylaşıldı.

CHP'den yapılan paylaşımda "Başta Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını; bu toprakları bize yurt kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyoruz. #30AğustosZaferBayramı kutlu olsun." denildi.

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