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CHP Milletvekili Mahmut Tanal'dan Erzurum'daki yaşananlarla ilgili videolu yanıt!
İHA tarafından servis edilen habere göre, "Erzurum'da 2 Ağustos’ta düzenlenen CHP Grup Toplantısı için Erzurum’a gelen İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ve beraberindekiler, esnafı ziyaret etti. Ziyaret sırasında at arabasına binen Tanal'ın arabacıya yönelttiği, “Kılıçdaroğlu’nun selam ve saygıları var, bir isteğiniz var mı? Hayat pahalı mı ucuz mu?” sorusu havada kaldı. AKP'li olduğunu söyleyerek konuşmaya başlayan arabacıya Tanal, “AKP sana ne veriyor, ben anlamadım ki” dedi. Arabacı “AKP gibisi yok, Allah başımızdan eksik etmesin” cevabını verince Tanal da at arabasından indi. Cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüler, sosyal medyada gündem oldu." Mahmut Tanal sosyal medya hesabından videolu paylaşım yaparak olayın nasıl gerçekleştiğini anlattı.
Güncel 10.08.2022, 21:56
İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal sosyal medya hesabından açıklama yaptı
Konuyla ilgili açıklama yapan Mahmut Tanal, olayın çarpıtıldığını belirtti. Tanal sosyal medya paylaşımında şunları kaydetti: