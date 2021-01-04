CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu kentsel dönüşüm masası kurdurdu

Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası, Enerji ve Altyapı Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Akın başkanlığında kurularak çalışmalarına başladı.

Masa, ilk toplantısında Kemal Kılıçdaroğlu’nu konunun uzmanı akademisyenlerle bir araya getirdi.

Hürriyet'in haberine göre, Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası’nın temel hedefi, halkın uzlaşma ile sürece dahil olacağı, başta vatandaşlar olmak üzere hiçbir paydaşın mağdur edilmeyeceği alternatif bir dönüşüm sürecinin başlatılması. Masa, öncelikle deprem felaketi yaşayan İzmir ve deprem riski olan İstanbul’u incelemeye alacak.

Ancak yapılacak çalışmalar depremle sınırlı olmayacak. Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası’nın öncelikli hedeflerinden birisinin deprem, sel baskını gibi afetlerden vatandaşları korumak kadar, yaşanabilir kentler yaratılması, kent kimliği ve kent kültürünün korunması, kentleri cazibe merkezi haline getirecek kültürel varlıkların ön plana çıkartılması ve mahalle kültürü gibi kentte yaşayan insanlar arasındaki iletişim ve dayanışmayı sağlayan değerlerin geliştirilmesi konularında da çalışmalar yürütülecek. Masa, bu konuda dünya örneklerini de inceliyor.

MEVZUAT İNCELENİYOR

CHP’nin Yaşanabilir Kentsel Dönüşüm Masası hem teori hem de uygulamaya yönelik çalışmalar da yapacak. Bu çerçevede kentsel dönüşüm konusunda önemli akademisyenlerle bir çalışma yürütülüyor.

Bu çalışma çerçevesinde yürürlükte olan mevzuattaki aksaklıklar, kentsel dönüşümün uygulanmasında yaşanan sorunlar tespit ediyor. Yaşanan sorunlar ele alınırken, 2010 yılında başlayan ve kentsel dönüşümün “sancılı hale geldiği” ifade edilen İstanbul Fikirtepe örneği de ele alınacak.

YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Kentsel dönüşümle ilgili sorunların tespit edilmesinin ardından uygulamaya yönelik çalışmalara başlanacak. Bu çerçevede halkın gönüllü olarak katılarak, mağdur edilmeyeceği bir alternatif yöntem yaratmak için yol haritası belirlenecek.

Bu çalışma çerçevesinde kentsel dönüşümün paydaşı olan uygulayıcı firmalar ve belediyeler ile konu ayrıntılarıyla değerlendirilecek. Bunun için meslek odalarının, konunun uzmanlarının ve paydaş niteliğindeki kişilerin katılacağı çalıştayların yapılması planlanıyor.