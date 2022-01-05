CHP'li 3 belediye iflasın eşiğinde!

Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch'ten gündemi sarsacak açıklamalar geldi. Fitch, dövizdeki oynaklığın, borcunun büyük kısmı hedge edilmemiş büyükşehir belediyelerinin sürdürebilir borçlarını olumsuz etkileyebileceği konusunda uyardı.

FİTCH'TEN UYARI

BloombergHT'nin haberine göre Fitch, negatif operasyonel ortamın, özellikle de devam eden yüksek döviz oynaklığının, önemli ölçüde hedge edilmemiş borç pozisyonlarına sahip Türkiye'deki büyükşehir belediyelerinin borç sürdürülebilirliği üzerinde baskı oluşturabileceğini belirtti.

EN ÇOK ETKİLENECEK BELEDİYELER İSTANBUL, İZMİR VE ANTALYA

Bu ihtimalin baz senaryo olmadığını belirten Fitch, yayımladığı raporda büyükşehir belediyelerinin operasyonel dengelerinin sağlam kalmasını beklediklerini ve en çok etkilenecek belediyelerin toplam ortalama borç stoklarının yüzde 77'si dövizden oluşan ve hedge edilmemiş olan İstanbul, İzmir ve Antalya olduğunu belirtti.

BORCUN HEDGE EDİLMESİ NE DEMEK?

Hedge etmek, finansal veya ticari faaliyetler sırasında oluşacak fiyat hareketlerine karşı korunmak için yapılan işlemlerdir. Hedging işlemi ile alınan risk sıfırlanabilir veya sınırlandırabilir ve kâr sabitlenebilir. Hedge işlemi döviz riskleri için yapılabileceği gibi, emtia, faiz ve hisse senedi için bile yapılabilir.

İBB BAŞKANI BUGÜN FRANSIZ KALKINMA AJANSINDAN 93 MİLYON EURO KREDİ ALMAK İÇİN İMZA ATTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı İmamoğlu, bugün Fransız Kalkınma Ajansından 93 milyon euro kredi almak için imza attı. Seçim öncesi belediyenin öz kaynaklar ile yönetileceğini söyleyen İmamoğlu, Alman Deutsche Bank'tan da 110 milyon euro kredi almıştı.