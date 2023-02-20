Charlie Hebdo'nun sitesini hackleyip, Atatürk fotoğrafı koydular!

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun internet sitesi bir Türk hacker tarafından hacklendi. Siteyi ziyaret edenler Atatürk'ün fotoğrafı ve mehter marşı ile karşılaştı.

Sitenin içeriğini değiştiren hacker sitenin aşağı kısımlarına "Neden hacklendik" başlıklı bir yazı ekledi.

Charlie Hebdo'nun hacklenmesi sosyal medyada gündem oldu.

Fransız "mizah" dergisi Charlie Hebdo'nun web sitesi bir Türk tarafından hacklendi. Dergi hatırlayacağınız üzere, Merkez üssü Kahramanmaraş olan ve binlerce kişinin hayatını kaybetmesine yol açan iki büyük depremle alay ederek provokatif bir karikatürü 'Günün çizimi' olarak yayınlamıştı. Yıkık binalar resmedilerek 'Türkiye depremi' ibaresine yer verilen skandal çizimde yorum olarak "Tank göndermeye bile gerek yok" yazılmıştı.